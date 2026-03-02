子ども向けSTEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」2026年4月新規開校のお知らせ
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）は、2026年4月に子ども向けSTEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」を新規オープンします。
◆STEAM教育スクールSTEMON（ステモン）とは
「STEMON（ステモン）」は全国で170教室以上展開しているSTEAM教育＆プログラミングスクールです。
STEAM（スティーム）教育のSTEAMとは、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域の頭文字です。
STEAM教育では、実社会における問題発見と解決をするために、これら5つの領域を教科横断的に学びます。
ステモンでは、Engineeringを軸としたプロジェクトを通じて、「しる」「つくる」「ためす」を繰り返すことで、自分なりの答えにたどり着く学び方と定めています。
ステモンでは、ブロック制作・プログラミング・ロボット制御など、ものづくり体験を通じて、身近にあるものの仕組みや原理を学びます。
子どもの発達段階に合わせた教材・カリキュラムを開発し、年中から小学校6年生まで通える6つのクラスを用意しています。低学年では主に物理やプログラミングの基礎を学び、高学年ではパソコンを本格的に使用し、ゲームやアニメーション制作、ロボット制御を行います。
学んだことを実際につくって体験することで、これからの時代に必要とされる、創造力・表現力・論理的思考力・問題解決力を身につけていきます。
◆2026年4月より、新規開校するスクールは以下になります。
教室名：ステモン秋田VAMOS校
所在地：〒010-0803 秋田県秋田市外旭川八柳2丁目5－33 Vamos内
URL：https://www.stemon.net/schools/vamos/
教室名：ステモン荏原校
所在地：〒142-0063 東京都品川区荏原6-16-12 サウスキャッスル402
URL：https://www.stemon.net/schools/ebara/
教室名：ステモンきよせ校
所在地：〒204-0013 東京都清瀬市上清戸2-5-43（きよせ幼稚園内）
URL：https://www.stemon.net/schools/kiyose/
教室名：ステモン小平花小金井北口校
所在地：〒187-0002 東京都小平市花小金井1丁目4－10 信和ビル2階（ウィズダムアカデミー小平花小金井北口校内）
URL：https://www.stemon.net/schools/hanakoganeikitaguchi/
教室名：ステモン目白校
所在地：〒171-0031 東京都豊島区目白2-20-5（ウィズダムアカデミー目白校内）
URL：https://www.stemon.net/schools/mejiro/
教室名：ステモン熊谷ニットーモール校
所在地：〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-245 ニットーモール4F
URL：https://www.stemon.net/schools/kumagayanitto-mo-ru/
教室名：ステモン南港ポートタウン校
所在地：〒559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中2-1-109 南港ショッピングセンター2階NOBIRUBA
URL：https://www.stemon.net/schools/nankoupo-totaun/
教室名：ステモンなかもず校
所在地：〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町2-68 NASなかもず内
URL：https://www.stemon.net/schools/nakamozu/
教室名：ステモン熊本合志校
所在地：〒861-1115 熊本県合志市豊岡2525-3 102号
URL：https://www.stemon.net/schools/kumamoto-koushi/
【株式会社ヴィリングについて】
『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育スクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・自立訓練（生活訓練）事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング（VILING inc.）
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
STEMON HP
https://www.stemon.net/
株式会社ヴィリング HP
https://www.viling.co.jp/
