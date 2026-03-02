事業再生型のM&Aの運営を行う株式会社Colors Japan(本社：大阪市中央区、代表取締役：藤田 精、以下「当社」)は、2026年2月27日付で、徳島県阿南市の製材業、株式会社竹治林産(以下、「竹治林産」)の発行済全株式を取得し、同社の緊急的な事業救済および経営正常化に着手いたしました。

本件は、昨今社会問題化している「マイスホールディングス」関連の投資会社による資本介入、およびその危険性を認識しながらマッチングを強行した「M&A仲介会社」による一連の被害から、竹治林産を救済することを主たる目的としたものです。









■買収の背景：仲介会社の「利益相反」と資本の暴走からの救出

竹治林産は、徳島県南部において45年以上の歴史を持つ優良な製材企業でしたが、直近においてマイスホールディングス(および関連投資会社)による資本介入を受け、企業価値が大きく毀損される事態に陥っていました。

しかし、本件の根源的な問題は、買い手企業の資質だけではありません。「手数料収入」を最優先し、譲渡企業の将来や従業員の生活が脅かされるリスク(いわゆる資産の切り売りや資金流出)を十分に予見できたにも関わらず、不適切な買い手へ誘導した「M&A仲介会社」の責任もあります。

こうした「企業を商品としてしか扱わない仲介」と「略奪的な資本」の結託により、竹治林産は存続の危機に瀕していました。この状況に対し、地域金融機関である株式会社徳島大正銀行および御堂筋税理士法人(株式会社リガーレ)が連携し、「真に企業を守り、再生させる意志を持つスポンサー」を模索。事業再生型M&Aに実績のある当社代表・藤田精が要請に応え、竹治林産を被害から救い出すための全株式取得を決断いたしました。









■株式会社Colors Japan 代表・藤田 精の決意

「健全なM&A業界を作る」これが当社の揺るぎない信念です。

竹治林産が巻き込まれたような、仲介会社が「成約」のみを優先し、その後の企業の破滅を顧みない行為に対し、当社は強い憤りを感じております。 本件M&Aは、通常の経済合理性のみで判断されたものではありません。今回は、不当な扱いを受け、被害者となった竹治林産の従業員と技術を守るための、「倫理的行動」としての救済です。









■再生への道筋：マイナスからの正常化

当社は直ちに以下の措置を講じ、竹治林産を正常な姿へと戻します。

1. 旧資本関係および不適切な仲介の影響を完全排除マイスホールディングス等の旧株主との関係を完全に断ち切り、透明性の高いガバナンス体制を即座に構築しました。

2. 財務基盤の修復(徳島大正銀行との連携)毀損された財務状況に対し、徳島大正銀行の支援のもとリファイナンスを実施。旧来の不透明な資金の動きを精算し、事業運転資金を確保しました。

3. 事業シナジーによる再成長救済後は、当社の「全国優良リフォーム会員」ネットワークやColors Japanグループの全国の建設ネットワークで、安定的な売上を確保することで、傷ついた現場の士気と生産体制を回復させます。









■代表者コメント

株式会社Colors Japan 代表取締役 藤田 精

「竹治林産様が直面していた状況は、真面目にモノづくりに励む地方企業に対する冒涜とも言えるものでした。この事件の黒幕は、表面化した買い手企業だけでなく、こうなる結末が分かりながら案件を進めた売り主のみならず仲介会社の双方にあります。

私は『誰かがこの負の連鎖を断ち切らなければならない』と強く感じました。今回の買収は、被害を受けた企業を安全な場所へと引き上げ(救済)、再び誇りを持って仕事ができる環境を取り戻すための戦いです。当社は徳島大正銀行様、御堂筋税理士法人様と共に、M&A本来の『善なる力』を証明してまいります。









■企業概要

【譲受企業(救済スポンサー)】

商号 ： 株式会社Colors Japan

代表者 ： 代表取締役 藤田 精

所在地 ： 本社‐大阪市中央区南本町2-1-1

本店‐東京都中央区東日本橋3-3-14

事業内容： 事業再生型M&A地方創生・事業再生・地域活性化





【対象企業】

商号 ： 株式会社竹治林産

所在地： 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本56

状況 ： 本件M&Aにより旧資本および不適切な仲介の影響から離脱・経営正常化へ