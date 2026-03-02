完熟トマト×胡麻の旨辛スープ まろやかでクセになる新感覚担々麺「トマトたんたん麺」2月1日登場 EC限定冷凍版は3月1日発売
黄金トマトのカル麺 裾野店(所在地：静岡県裾野市深良492-1)は、新メニュー「トマトたんたん麺」を2026年2月1日より提供開始し好評をうけております。
さらに、ご自宅でも楽しめるECサイト限定の冷凍「トマトたんたん麺」を2026年3月1日より発売いたしました。
ECサイト(BASE)： https://karumen.official.ec/
本商品は、完熟トマトの甘みと酸味、胡麻のコク、担々麺の旨辛さを融合させた新感覚の一杯です。
濃厚でありながら後味はさっぱりとしており、辛いものが苦手な方でも食べやすいまろやかな味わいに仕上げました。
トマトたんたん麺
＜商品の特長＞
◆完熟トマト使用の濃厚スープ
トマトの旨みと甘みを最大限に引き出し、胡麻のコクと合わせた奥深い味わい
◆旨辛×まろやかの絶妙バランス
担々麺の辛さにトマトの酸味が加わり、クセになる美味しさ
◆自家製麺
スープによく絡むコシのある麺を使用
◆“ごはんに合う”一杯
残ったスープにごはんを入れて最後まで楽しめる満足感
◆辛さ違いで選べる
通常の「トマトたんたん麺」に加え、より刺激的な「激辛トマトたんたん麺」も用意
■開発背景
当店の主力である黄金トマト麺の新たな可能性を追求し、「トマトの旨み」と「担々麺のコクと辛味」を融合させた商品として開発しました。
「濃厚なのに食べやすい」
「最後まで飲み干したくなる」
「ごはんに合う」
と、提供開始直後から好評をいただいています。
また、「遠方でも食べたい」という声を受け、店舗の味を再現した冷凍麺としてEC限定販売も開始いたします。
＜商品概要＞
■EC限定／冷凍
発売日：2026年3月1日
・トマトたんたん麺(冷凍)
価格 ： 1,200円(税込)
販売方法： ECサイト(BASE)限定
https://karumen.official.ec/
■店舗限定
提供開始日：2026年2月1日
・トマトたんたん麺
価格 ：1,200円(税込)
・激辛トマトたんたん麺
価格 ：1,300円(税込)
◆店舗情報
店舗名： 黄金トマトのカル麺 裾野店
所在地： 〒410-1107 静岡県裾野市深良492-1
URL ： https://tomato-karumen.com/