パネトーネ種を使用したロングライフパンの製造・販売を行う株式会社コモ(所在地：愛知県小牧市、代表取締役社長：木下 克己)では、2026年3月2日(月)より、桜あんぱん再発売記念！「コモ川柳キャンペーン」を開催します。





キャンペーン画像









～あなたのコモパン愛を、五・七・五にのせて詠んでみませんか～

川柳のお題は「あなたとコモパン」。

コモパンへの想いや好きなコモパンをはじめ、長期保存可能なコモパンならではのコモパンあるあるも大歓迎。楽しいあなたの一句、心よりお待ちしています。





今回なんと、大賞を受賞された1名の方には、コモパンほぼ1年分を進呈いたします(※)。5名様には優秀賞もご用意しております。

詳しくはInstagramコモ公式アカウント、またはコモ公式サイトキャンペーン専用ページをご覧ください。





(※)月1回(全12回)コモからセット商品を送付予定。

商品のご要望、お届け日時指定は不可となります。





賞品画像





＜Instagramコモ公式アカウント＞

@comopan_official

https://www.instagram.com/comopan_official/





＜桜あんぱん再発売記念！「コモ川柳キャンペーン」専用ページ＞

大賞はなんとコモパン1年分！？桜あんぱん再発売記念！Instagram「コモ川柳キャンペーン」｜トピックス［株式会社コモ］

https://www.comoshop.jp/topics/detail_1063.html

※ページ内応募規約をご確認いただいたうえでご応募ください。









■キャンペーン概要

【キャンペーン期間・応募締切】

2026年3月2日(月)10:00～3月29日(日)23:59





【応募方法】

(1)Instagramコモ公式アカウント( @comopan_official )をフォローする

(2)公式アカウントから投稿されるキャンペーンの対象投稿に「いいね」

(3)DMであなたの川柳を送信(ペンネームもご記載ください)





【賞品、受賞者数】

大賞 ：コモパンほぼ1年分※ 1名様

優秀賞：コモパン春らんまんギフト(7種類18個入) 5名様





※大賞の方1名様に、月に1回(全12回)コモからセット商品を送付予定です。

(商品のご要望、お届け日時指定は不可とさせていただきます。)





【結果発表】

厳正な審査のうえ、受賞作品を決定いたします。受賞者には2026年4月上旬～中旬頃にダイレクトメッセージにてご連絡予定です。





※大賞作品、優秀賞作品については、当社公式Instagram内および公式サイト内にて発表予定、またその他制作物に掲載させていただく可能性がございますので、予めご了承いただきました上でのご応募をお願い致します。

※発表の際は作品とペンネームを使用させていただきますので、ペンネームもあわせてご応募ください。









■会社概要

商号 ： 株式会社コモ

市場 ： 東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所メイン市場

代表者 ： 代表取締役社長 木下 克己

所在地 ： 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1

設立 ： 1984年6月18日

事業内容： パネトーネ種を使用したロングライフパンの製造及び販売

資本金 ： 2億2千2百万円

URL ： https://www.como.co.jp









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社コモ お客様サービス室

TEL ： 0120-487-050

お問い合わせフォーム： https://www.comoshop.jp/contact/