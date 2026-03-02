ベビースターラーメンのテーマパーク「おやつタウン」を運営する株式会社おやつタウン(所在地：三重県津市、代表取締役：松田 好旦)は、「夢のプロジェクションマッピングショー～恐竜と一緒に・ぴょんぴょんダンス～」を2026年3月20日(金)より開催いたします。

本ショーは、映像・光・音がシンクロする臨場感あふれるプロジェクションマッピングと、ゲスト参加型ダンスを融合させた新感覚エンターテインメントです。原始時代や恐竜時代へと誘われ、おやつをモチーフにした個性豊かな恐竜たちが登場。天井や壁面を活用した映像演出が会場いっぱいに広がり、時空を旅しているかのようなワクワク感を演出します。クライマックスでは、恐竜たちが現代のおやつタウンへタイムスリップ。ゲストも一緒に「ぴょんぴょんダンス」を踊り、会場が一体となって笑顔あふれるフィナーレを迎えます。「観る」楽しさに「参加する」喜びを掛け合わせた、新しいプロジェクションマッピングショーです。





プロジェクションマッピングショー





※画像はイメージです。

※「ベビースター」「ホシオくん」「ブタメン」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。









■今までにない参加型プロジェクションマッピングショー

おやつタウンに突如として神秘的なエネルギーがわきあがり、一瞬にして、みなさんを夢の空間へとご案内します。

クライマックスでは、恐竜たちが時代を超えて現代へ。「ぴょんぴょんダンス」が始まり、ゲストも手をフリフリしたり、元気にジャンプしたりして一緒に参加します。小さなお子様から大人まで誰でも楽しめる振り付けで、会場には自然と一体感が広がります。

観るだけでは味わえない、時代を越えて恐竜たちとともに踊る参加型フィナーレは、本ショーの最大の見どころであり、おやつタウンならではの、ここでしか味わえない感動体験です。





ロゴ





■キャラクター紹介

・ココ

原始時代に生きる、にっこり笑顔がチャームポイントの女の子。お肉が大好き。冒険家で勇敢な一面も。

・キャンディーグミ

グミのように柔らかくカラフルな恐竜。楽しいこと好きで、特にダンスが大好き。

・パンパン

元気ハツラツな恐竜。お腹いっぱいの時に感じる幸せが大好きで、いつもお腹はパンパン。

・チョコ

チョコレートみたいな背中が特徴の恐竜。どんなことにも動じない強い心の持ち主で、チョコといるとみんなは安心。





登場キャラクター





■おやつタウン概要

施設名称： おやつタウン

所在地 ： 三重県津市森町 1945-11

最寄り ： 近鉄 久居駅

※久居駅～おやつタウン間における三重交通バス運行

駐車場 ： 約400台/他臨時駐車場あり/バス駐車場10台(無料)

URL ： https://oyatsu-town.com/

(お問い合わせはHPより受付)