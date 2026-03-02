相撲を、格闘技やスポーツとしてだけでなく「身体で表現するアート」として体感

できる。

それが3月11日（水）に誕生する「大阪相撲 新世界」です。

JR大阪環状線・新今宮駅から徒歩約2分の商業ビル「相撲横丁」1階にオープンする「大阪相撲 新世界」は、相撲の伝統とアートを融合させた新感覚の体験型施設。用意された本物の土俵で元力士が取り組みをおこない、ぶつかりあう音や迫力、緊張感などを眼前でリアルに再現。その空間は浮世絵をポップアートのようにアレンジした

ビジュアルなどで演出され、伝統とモダンが溶けあう世界初の相撲ショーを体験できます。

この地はもともと、1919年に新世界で完成した大阪国技館の跡地からほど近く、江戸時代から200年以上にわたって受け継がれてきた大阪相撲に縁の深い場所。まさに絶好のロケーションで企画・演出を担当するのは、大阪・関西万博2025においても国際イベント「SUMO EXPO 2025」を手掛けたチーム。国内だけでなくインバウンドも想定し、相撲の新たな魅力を世界に向けて発信します。









■ 施設概要

施設名：相撲横丁「大阪相撲 新世界」

オープン日：2026年3月11日（水）

相撲ショー開催時間：18:00- / 20:00- (1日2回開催)

※定休日：月曜日

料金：大人12000円/人、子ども6000円/人（入館料、カツサンド、ドリンク代

1杯含む）

オープニングキャンペーン期間（～4/30まで）大人11,000円/人、

子ども5,500円/人

所在地：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西３丁目３－２６ 相撲横丁 1F

アクセス：JR大阪環状線…新今宮駅 徒歩約2分

阪堺電気軌道阪堺線…新今宮駅前駅 徒歩約4分

大阪メトロ御堂筋線…動物園前駅 徒歩約５分

企画・運営：大阪相撲 新世界 実行委員会

特別協力：公益財団法人 大阪観光局

公式サイト：https://www.osaka-sumo-shinsekai.com/





<主な体験内容>

1) 元力士たちによる本格的な相撲ショー（約45分～60分間）

2) 土俵体験（相撲スーツを着て力士に挑戦、記念撮影）

3) カツサンド付き（ベジタリアン対応）

カツサンド





<全フロア３階建て>

【1階】相撲ショースペース（土俵、観覧席）、飲食店

【2階】飲食店、Anime浮世絵ギャラリー

【3階】飲食店





＜施設イメージ＞





＜ビジュアルデザインイメージ＞

プロモーション映像URL：https://youtube.com/shorts/rpW7uhFYBYs?feature=share