株式会社中島大祥堂(本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：中島 慎介)は、オレンジの果実感を生かした焼き菓子「素材たっぷりオレンジケーキ」を、2026年3月2日(月)より発売いたします。





素材たっぷりオレンジケーキ／イメージ画像









オレンジペーストを混ぜ込んだしっとりふんわり食感の生地に、さらにオレンジの輪切りを贅沢にのせて焼き上げました。見た目にも食感にも果実感のある風味豊かな味わいです。

素材の持ち味を引き出すため、シンプルな配合にこだわり、口に含んだ瞬間に広がる爽やかな香りと、ほどよい甘さのバランスに仕上げました。

オレンジ本来の爽やかな香りとジューシーな果実感が広がる、素材たっぷりの美味しさをお楽しみください。





素材たっぷりオレンジケーキ／個包装









【商品特徴】

・オレンジペーストを混ぜ込んだ、しっとりふんわりとした生地

・オレンジの輪切りを贅沢にのせ、見た目にも食感にも果実感のある仕上がり

・口に含んだ瞬間に広がる、爽やかな香りとほどよい甘さのバランス

・ひとつでしっかり満足できる、日常のおやつに寄り添う焼き菓子





【素材たっぷりシリーズから新登場！】

「素材たっぷりオレンジケーキ」は、2025年8月に発売した「素材たっぷりさつまいもケーキ」に続く、素材たっぷりシリーズの商品です。

「素材たっぷりさつまいもケーキ」は、大きくカットしたさつまいもをたっぷり使用し、見た目にも食感にも存在感のある仕立てが特長。生地にはさつまいもペーストを練り込み、香ばしい黒ごまをアクセントに加えることで、素材本来の甘みを引き立てています。

ひとつでしっかり満足感のあるボリュームと、素朴でやさしい味わいが好評をいただいており、通年商品として発売中です。

素材の個性を生かしたラインナップとして、「素材たっぷりオレンジケーキ」とあわせてお楽しみいただけます。





素材たっぷりさつまいもケーキ／イメージ画像

大きくカットしたさつまいも×黒ごまがアクセント









【商品概要】

■素材たっぷりオレンジケーキ

希望小売価格：税込149円(税抜138円)

発売日 ：2026年3月2日

販売チャネル：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部地域では取り扱いのない場合があります。





■素材たっぷりさつまいもケーキ

希望小売価格：税込149円(税抜138円)

発売日 ：2025年8月より販売中

販売チャネル：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部地域では取り扱いのない場合があります。









【中島大祥堂とは】

1912年(大正元年)創業。大阪府八尾市に本社を構え、「一番大切な人に食べてもらうお菓子づくり」を理念に、和洋菓子の製造・販売を行う。ギフト菓子を取り扱う「Hitotoe」、スーパー・コンビニ向けブランド「DANKE」、丹波の栗や黒豆など素材を活かした洋菓子ブランド「中島大祥堂」など、様々なブランドを展開。





公式サイト： https://www.nakajimataishodo.jp/