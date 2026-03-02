伊勢パールピアホテル(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：覚田 晶)館内レストラン「和食海(うみ)」は、2026年4月1日(水)より、会席料理のコンセプトを全面刷新いたします。これまでの「松阪牛」か「海鮮」かを選ぶスタイルから、伊勢の二大美食を一席で完結させる新会席「伊勢の國」へと進化。松阪牛ステーキを主軸に、鮑や旬の地魚を盛り込み、お客様の好みに合わせた多彩なオプション設定により“パーソナライズされた食体験”を提供いたします。





メインの松阪牛のもも肉ステーキ





■刷新の背景

「一度にすべて味わいたい」という旅行者の期待に応える、一席完結型の構成へ

伊勢を訪れる観光客の多くは、限られた滞在の中で「お肉も魚も、名産品を総合的に楽しみたい」という強い期待を持たれています。当ホテルではこのニーズを反映し、陸と海の美味を高い次元で調和させた「伊勢の國会席」を開発いたしました。









■商品詳細：会席料理「伊勢の國」

【圧倒的な満足感を実現するお献立(一例)】

●松阪牛もも肉ステーキ：三重が誇る至高のブランド牛を、最も肉本来の旨味が際立つステーキで。

●鮑の柔らか煮：伊勢志摩の象徴である鮑を、職人の技で丁寧に仕上げました。

●松阪牛と海鮮のしゃぶしゃぶ：陸と海の競演を一つの鍋で楽しむ、本会席ならではの逸品です。

●その他：栄螺かがり火焼き、お造り三種盛り、季節の釜飯、伊勢海老入り赤出汁など全10品。





【「自分好み」を叶えるオプション(カスタマイズ例)】

●肉の極み：ステーキを「松阪牛のロースステーキ」へ変更(＋1,760円)。





松阪牛のロースステーキ





●海の極み：お造りを「伊勢海老入り三種盛り」へ変更(＋2,200円)。





伊勢海老入り三種盛り





●贅の極み：ステーキを「伊勢海老の鬼殻焼き」へ変更することも可能です(＋3,630円)。





伊勢海老の鬼殻焼き





【概要】

●提供開始日：2026年4月1日(水)より

●提供場所 ：伊勢パールピアホテル内 レストラン「和食海」

●料金 ：17,600円(税込)

事前予約特典 16,500円(税込)

●予約方法 ：公式サイトまたはお電話にて承ります。

電話番号 0596-26-1111

ホームページURL( https://www.pearlpier.com/ )









■施設概要

「伊勢パールピアホテル」

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL ：0596-26-1111

アクセス：近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 ：立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台／中型バス1台









■伊勢パールピアホテルについて

伊勢パールピアホテルは、3代に渡り伊勢志摩の地で真珠養殖および卸業に取り組んできた覚田真珠株式会社により創業しました。

覚田真珠初代は先取の精神に富み、熊本県天草に大型養殖場を開発、オーストラリアでの白蝶真珠養殖、欧米への販路拡大など事業展開をしてきました。

2代目により、1999年に事業の一つとしてスタートした伊勢パールピアホテルは、四季折々の伊勢の土地のおいしい恵みや、伊勢の自然の素晴らしさを多くの人に伝えたいという想いから伊勢神宮外宮のお膝元につくられ、日々、温かいホスピタリティでお客様をお迎えしております。





ホテル外観

館内真珠の装飾

レストラン館内





■会社概要

商号 ： 株式会社伊勢パールピアホテル

代表者 ： 代表取締役社長 覚田 晶

所在地 ： 〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

設立 ： 2004年09月

事業内容： ホテル、旅館

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://www.pearlpier.com/