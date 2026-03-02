大阪・西梅田にある、商業施設ハービスPLAZA／PLAZA ENTでは、2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）の期間、2026年でメジャーデビュー20周年を迎えた“いきものがかり”とのコラボレーションした「いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～」を開催いたします。

本イベントは、いきものがかりの20年を、出来事の年表や回想ではなく、ふたりがその時々に見てきた景色や空気、音楽のそばに流れていた時間として再構成する展示です。





ライブ会場の外で開演を待つ時間、街に音が滲んでいった瞬間、制作の合間に眺めていた風景

──そうした音楽のまわりに積み重なってきた時間を、写真・映像・言葉・音によって静かにすくい取ります。





観覧者は、いきものがかりが見てきた時間と自身の記憶を重ねながら、音楽とともに歩んできた時間を見つめ直す体験へと導かれます。





幅広い世代に支持され、エールを贈ってきたいきものがかりの20年間の軌跡を体感いただけます。





＜企画内容>

■DIVE CONTENTS：いきものがかりの視展





・いきものがかりの視展 1999-2025｜写真でたどる時間

20年間、いきものがかりを見てきた人たちの視点。

そして、ふたりがその時々に見てきた景色や空気。写真家・濱田英明氏による撮り下ろし作品と、これまでのアーカイブ写真を重ねながら、いきものがかりが見てきた「時間」を写真でたどります。





・いきものがかりの視展 1999-2025｜映像でたどる時間

写真家・濱田英明氏による映像と撮り下ろし写真、さらに過去の写真・映像アーカイブを織り交ぜ、いきものがかりの20年をひとつの映像作品として再構成します。





・ジャケットクリエイティブコレクション

メジャーデビュー曲「SAKURA」から最新曲「超ありがとう」まで。これまでにリリースされたCDジャケットを一堂に展示。あわせて、過去のライブ映像も上映します。作品のビジュアルと音楽の歩みを振り返るアーカイブ展示です。





■PLAY CONTENTS：イベントを遊びつくす





・いきものカードプレゼント

「いきものがかりの視展」の展示を撮影した写真をインフォメーションにてご提示いただくと、

イベント限定のオリジナルカード（いきものカード＊）をプレゼント。

＊いきものカード：いきものがかりのシングル及びアルバムなどに同梱されているカード





・イッキーモンキー増殖計画

いきものがかり公式キャラクター「イッキーモンキー」の塗り絵に参加し、

イッキーモンキーの“増殖”をサポートしてください。





・ポストカードを作ろう！スタンプラリー

ハービス館内5か所に設置されたスタンプポイントでスタンプを集めると1枚の絵が完成！





・あのジャケットの中へ。イッキーモンキーと出会うフォトスポット

イッキーモンキーと手をつないで、あのジャケットの世界へ。

作品の中に入り込める特別なフォトスポットです。ここでしか撮れない一枚を、ぜひ。





■SOUND CONTENTS：心を揺らすメロディ





・いきものがかりの歌

吉岡聖恵の〈シンガー〉としての魅力。水野良樹の〈ソングライター〉としての凄み。

様々な著名人から寄せられたコメントを通して、いきものがかりの音楽を紐解きます。





・いきものがかりの楽曲をオルガン演奏

ハービスPLAZAに常設されているシアターオルガンが、いきものがかりの楽曲を奏でます。

シアターオルガンの幻想的な音色をぜひ聴いてみて。





〈セットリスト〉風が吹いている、YELL、帰りたくなったよ





・館内BGMジャック

ハービスPLAZA ENT館内にて、いきものがかりの楽曲を特別放送。

あわせて、スペシャルメッセージもお届けします。

買い物の時間や移動のひとときに、音楽がそっと寄り添います。





■FEEL CONTENTS：音と味のセッション





・楽曲から考案！スペシャルコラボメニュー

ハービスの飲食店14店舗で、いきものがかりの人気曲からインスパイアしたコラボメニューが期間限定で登場。

懐かしの曲から最新曲まで珠玉のコラボをお楽しみに！





いきものがかりの視展 in ハービス ～いきものがかりが見てきた“時間”～

【期間】2026年3月20日（金・祝）～4月12日（日）

【場所】ハービスPLAZA/PLAZA ENT館内各所





