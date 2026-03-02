株式会社たきホールディングス(本社：東京都中央区、代表取締役：滝澤 寿一、以下たきホールディングス)は、ポートフォリオ×しごとマッチングプラットフォーム「ViViViT」を運営する株式会社ビビビット(本社：東京都新宿区、代表取締役：小宮 大地、以下ビビビット)が、グループ会社として参画いたしましたので、お知らせいたします。

ポートフォリオ×しごとマッチングプラットフォーム「ViViViT」ロゴマーク





■ 本件の背景と目的

たきホールディングスは、国内最大級の規模を誇るデザインエージェンシーである株式会社たきコーポレーションを中核に、長年にわたり日本のクリエイティブ業界を牽引してまいりました。

一方、ビビビットは、デザイナーやイラストレーター等のクリエイターと企業をポートフォリオで直接つなぐダイレクトリクルーティングサービス「ViViViT」を運営し、独自のプラットフォームを通じてクリエイティブ人材の新たなキャリア機会を創出してきました。





このたび、ビビビットがグループに参画することで、たきホールディングスが有する高度なクリエイティブ力と、ViViViTが持つプラットフォーム機能を掛け合わせた「クリエイティブ×プラットフォーム」の融合が実現します。これにより、制作力と人材マッチング基盤を一体化させた新たな価値創出と、より大きなシナジー効果を創出してまいります。





今後、たきホールディングスはグループ一体となり、クリエイターの可能性を最大限に引き出す環境づくりを推進するとともに、デザインの新たな価値創造に取り組んでまいります。









■ 代表者コメント

・株式会社たきホールディングス 代表取締役 滝澤 寿一

「ViViViT」をはじめ、複数のクリエイター向けプロダクトを持つビビビット社をグループに迎えることは、当社の将来に向けた事業領域の拡大はもちろん、クリエイティブ業界全体のさらなる発展に繋がると確信しています。より強固な連携を通じて共創を深め、互いに大きな成長を遂げていきたいと考えています。





・株式会社ビビビット 代表取締役 小宮 大地

国内有数のクリエイティブ制作体制を誇るたきグループの一員となれたことを、大変嬉しく思います。これまで多くのマッチングを生み出してきた当社のプラットフォームが、制作現場の最前線にある、たきグループと連携することで非常に大きなシナジーを生むと期待しています。皆様にとってより価値あるサービスを提供できるよう、一層邁進してまいります。









■ 会社概要

【株式会社たきホールディングス】

・所在地 ： 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

・代表者 ： 代表取締役 滝澤 寿一

・事業内容： 広告の企画・制作を主とするグループ会社の経営管理





【株式会社ビビビット】

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー

・代表者 ： 代表取締役 小宮 大地

・事業内容： クリエイター向けマッチングプラットフォーム「ViViViT」の運営等

・URL ： https://www.vivivit.co.jp/