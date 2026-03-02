リスクモンスター株式会社の子会社であるリスモン・ビジネス・ポータル株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)は、クラウド型グループウェア「J-MOTTO」の資料請求を対象とした「資料請求キャンペーン」を、2026年3月1日から2026年4月30日まで実施いたします。





本キャンペーンでは、期間中に資料請求いただいた方全員に、J-MOTTO導入時に利用可能な「割引クーポンコード」を進呈いたします。クーポンは2026年12月31日まで利用可能なため、すぐに導入を予定している企業様はもちろん、情報収集段階の企業様でも、将来の導入に備えてお得にご活用いただけます。





さらに、J-MOTTOは2026年3月9日にバージョンアップを予定しており、バージョンアップ後にお申込みいただいた場合は、最新版を即日ご利用いただけます。





バージョンアップ詳細はこちら：

https://www.j-motto.co.jp/00000000/service/groupware/v9-0.html





J-MOTTO資料請求キャンペーン開催！





■キャンペーン特典

J-MOTTO導入時に利用できる割引クーポンコードを進呈いたします。





＜割引内容＞ ※税抜金額

・スタンダードプラン(年払い)

初年度基本料金 40,000円→30,000円(10,000円割引)

・スタンダードプラン(月払い)

初月～3ヶ月目まで

基本料金 4,000円→3,000円(3か月間 各月1,000円割引)





※クーポン有効期限：2026年12月31日(木)ご入会分まで









■特典受け取り方法

キャンペーン期間中に、下記資料請求フォームよりお申込みください。

後日、メールにてクーポンコードをお送りいたします。

資料請求フォーム： https://www1.j-motto.co.jp/web2/mtrlRequest









■キャンペーン期間

2026年3月1日(日)～4月30日(木)





J-MOTTO スケジュール画面





■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細

サービス概要： クラウド・SaaS型グループウェア

料金体系 ： 初期費用0円、1人あたり月額200円～

(月額4,000円/20ユーザー・ディスク容量300MBまで)

主な機能 ： スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能

対応デバイス： PC、スマートフォン、タブレット

特長 ： だれでも直感的に利用できる使いやすさと

誰でも使える安心のサポート

表彰実績 ： 『ITトレンド年間ランキング』グループウェア領域8年連続1位

『ITreview Grid Award』最高評価“LEADER”19期連続受賞

製品サイト ： https://www.j-motto.co.jp/









■J-MOTTO提供会社 概要

会社名 ： リスモン・ビジネス・ポータル株式会社

(英名：Rismon Business Portal Co.,Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 太一

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容： インターネットを活用した中堅・中小企業向け各種経営支援サービス

URL ： https://www.j-motto.co.jp