株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営する京阪モールにていま話題の人気ベーカリーが一堂に会するイベント「春のパンフェス in KEIHAN MALL」を2026年4月11日(土)・4月12日(日)の2日間限定で開催いたします。デニッシュ、カレーパン、ベーグル、総菜パンなど、ジャンル豊かなラインアップで、選ぶ楽しさと食の発見を提供いたします。普段は別々の場所でしか出会えない話題店のパンを一度に楽しめる特別な機会です。また、1店舗1,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、京阪モール・Kぶらっとの飲食店舗で使用できるお得なグルメチケットをプレゼントいたします。さらに、3月下旬には旬のフルーツを主役にしたスイーツがそろうタルト専門店「hanafru」が本館1階にオープン予定です。この期間にしか体験できない特別なパンとの出会いとともに、京阪モールの春グルメをどうぞお楽しみください！

イベント概要

タイトル：

「春のパンフェス in KEIHAN MALL」

日 時：

2026年4月11日(土)・4月12日(日) 各日10:30～18:00 ※各店舗なくなり次第終了

場 所：

京阪モール本館1階「SABON」前イベントスペース

TOPICS

▶店舗ラインアップ

地元大阪から東京の有名店まで、各店自慢のパンたちが勢ぞろい。個性が光る多彩なパンの食べ比べもおすすめです。豊かな小麦の香りに包まれながら、春の気分を盛り上げてくれる特別な時間をお楽しみください。

▶イベント限定特典

対象期間：2026年4月11日(土)・4月12日(日)の2日間特典内容：「春のパンフェス in KEIHAN MALL」にて、1店舗1,000円(税込)以上お買い上げのお客様に 対象の飲食店舗でお得な特典が受けられる「グルメチケット」をプレゼント。◆イベントの詳細は京阪モール公式HPをご確認ください◆

【注意事項】・内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。・各店舗なくなり次第終了となります。事前予約・取り置きは行っておりません。・現金以外のご利用可能な決済方法は店舗ごとに異なります。詳しくは京阪モール公式ホームページをご覧ください。・おけいはんポイントの付与および利用はできません。・駐車サービス券優待の対象外です。・混雑状況により、エリア内への入場制限を行う可能性がございます。

NEW OPEN

▶タルト専門店「hanafru」がOPEN

2026年3月下旬に、京阪モール本館1階に「hanafru(ハナフル)」がオープンいたします。タルトやケーキ、ゼリーなど、フルーツを主役にしたスイーツをご用意しております。果実の魅力を引き出した味わいで、お客様の体と心を豊かにするひとときをお届けします。果実本来の美味しさを味わえる「hanafru」のスイーツで少し贅沢なひとときをお楽しみください。

■会社概要

商号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3FTEL：06-6944-3087FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/

■施設情報

京阪モール所在地：〒534-0024 大阪市都島区東野田町 2-1-38アクセス：京阪電車・JR・Osaka Metro「京橋」駅下車すぐTEL：06-6353-2525（代表）駐車場：約200台（有料、京阪モールのみお買い物での優待あり）営業面積： 約 28,300㎡（京阪百貨店、Kぶらっと、KiKi京橋含む）店舗数： 約 170店舗URL：https://keihan-mall.jp/

https://newscast.jp/attachments/g5pEGR5XyEsuJ8rPFdsC.pdf