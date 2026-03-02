春の訪れを感じる桜まつりが今年も開催されます。キッチンカーや物販など全46店舗出店予定です。さらに、町内企業のブース出展や文化協会による芸能発表など、盛りだくさんの内容となっています。また、千代田町で3回目の開催となるコスプレイベント「ちよコス3rd」も同時開催します。3月28日(土)は千代田町へぜひ遊びに来てください。

第16回 第一三共なかさと公園桜まつり

開催日時

2026年3月28日（土）10:00～15:00※雨天の場合は翌日順延

開催場所

第一三共なかさと公園（群馬県邑楽郡千代田町舞木470-16）

イベント内容

▼グルメ＆ショッピングキッチンカー・物販全46店舗出店▼わんちゃん・ねこちゃんブース▼ラジコン体験会▼芸能発表（文化協会ステージ）

夜桜ライトアップ

3月18日(水)～3週間程度 18:00～21:00

その他・詳細

詳細については、千代田町ホームページをご覧ください。

ちよコス3rd～Chiyoda Cosplay Collection～

https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/kikaku/post-649.html

開催日時

2026年3月28日(土) 10:00～18:00※※第一三共なかさと公園桜まつり同日開催です。

受付場所

コスメ・ニスト千代田町プラザ

参加費

コスプレイヤー：500円 ※高校生以下無料※見学・付き添いは無料です。カメラマン：500円

シャトルバス・循環バス

シャトルバス（東武鉄道川俣駅⇔コスメ・ニスト千代田町プラザ）

料金：片道500円※各時間指定予約となります。販売数量に限りがありますので、ご了承ください。（先着順）

循環バス（各撮影スポット）

料金：乗り放題500円※満車の場合、ご乗車できませんので、ご了承ください。停車場⑴コスメ・ニスト千代田町プラザ⑵JA千代田支所（赤岩渡船・利根川河川敷）⑶第一三共なかさと公園⑷ジョイフル本田千代田店

撮影スポット

➀第一三共なかさと公園 群馬県邑楽郡千代田町舞木470-16➁赤岩渡船・利根川河川敷➂コスメニスト千代田町プラザ（屋内） 群馬県邑楽郡千代田町赤岩1701-1

更衣室（利用無料）

場所：コスメニスト千代田町プラザ（群馬県邑楽郡千代田町赤岩1701-1）

https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kyoiku/plaza/plaza.html

【利用可能時間】10:00～18:00※最終入室時間は17:30です。【注意事項】※個人ロッカーはありませんが、控室に荷物置き場をご用意しています。※貴重品の管理はご自身でお願いします。※万が一の事故やトラブルについて、主催者は責任を負いかねます。

その他・詳細

その他の詳細につきましては、千代田町ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/kikaku/3283rdchiyoda-cosplay-collection.html

■所属名：千代田町役場 総合政策課■FAX：0276-86-4591■電話：0276-86-7007（直通）■所在地：千代田町赤岩1895-1■E-mail：kikaku@town.chiyoda.gunma.jp■公式HP：https://www.town.chiyoda.gunma.jp/