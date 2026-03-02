「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」4月号 vol.255 を2026年3月2日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。今月号の表紙には、舞台『悪の花』より、A.B.C-Zの五関晃一、『DAIKANYAMA BLOOM Festival』よりヴァイオリニスト 滝 千春が登場！舞台『悪の花』は、「愛の不時着」のスタジオドラゴン企画による韓国ドラマの初舞台化作品です。世界中で話題を呼んだサスペンス・ラブストーリーに挑む五関晃一に、本作の魅力や意気込みを聞きました。『DAIKANYAMA BLOOM Festival』は2026年初開催となる、クラシック音楽を中心としたアートフェスティバル。代官山の3施設で3日間に亘って開催されます。企画者でもある滝 千春が、大人から子供まで楽しめる多様なプログラムに込めた想いを語ります。ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○五関晃一 舞台『悪の花』○小林賢太郎 パルコ・プロデュース2026 ル・コント『この世界に19文字の文章など存在しない』○奥田いろは（乃木坂46）& 小南満佑子 ミュージカル『レイディ・ベス』○小林亮太 & 山田健登 ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』○中村麗乃 舞台『ぽっぷす？』○石原月斗 & 津山晄士朗 神戸セーラーボーイズ 定期公演vol.6『キミが飛ぶのを待ちながら』

○平野 綾 Litera Theater vol.2 ミュージカル『シルヴィア、生きる』

○小越勇輝 & 結城真一郎 朗読劇「＃真相をお話しします」

○生田 輝 & 北出流星 舞台『Bright Star～asterisk～』

○小川菜摘 & 馬場園 梓 & 渡辺裕太 & 村上大樹 熟年団 第2弾『いやですわ』

○岡本さとる & 室たつき & 松本幸大 & 沙弥音 team Geki Produce 第2回公演 座・時代劇さとる組『酔剣 ～安兵衛決闘秘話～』○滝 千春 『DAIKANYAMA BLOOM Festival』

○西島数博 & 舘形比呂一 Super神話音楽祭『ドラマティック古事記 神々の愛の物語』杉田劇場特別公演○岡本壮太 & 渡部義紀 & 石原一樹 『TRIANGLE -First Stage-』

シアター情報誌「カンフェティ」について

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）▼バックナンバーはこちらhttps://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/