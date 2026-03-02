ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、コート外の日常（オフコート）でもアクティブに過ごせるオフコートシューズを展開しております。このたび、新シリーズ「1946」を立ち上げ、その第一弾モデルとなる「YY-UNDERDOG（ワイワイ アンダードッグ）」を2026年2月より順次発売いたします。

本シリーズには、ヨネックス独自の衝撃吸収反発素材「パワークッション®プラス」をミッドソールに搭載しています。12mの高さから落とした生卵が、割れずに6m以上跳ね返る本素材を搭載することにより、着地時の衝撃を効果的に緩和しながら、軽やかで弾むような歩行を実現します。新シリーズ「1946」は創業年を冠し、歴代のバドミントン・テニスシューズの要素を取り入れたクラシックなデザインを現代技術で再構築したシリーズラインです。日常で使いやすい実用性と、長年培ってきたクラフトマンシップを両立させています。シリーズ第一弾となる「YY-UNDERDOG」は1990年代のテニスシューズ「POWER CARBON195」着想源として開発しました。アウトソールには、テニスオールコート用シューズのソールパターンを参考に、日常動作に必要なグリップ性を確保。ミッドソールのパワークッション®プラスが衝撃を吸収・反発し、中側部に搭載したパワーカーボンが足元のねじを抑え、安定した歩行を支えます。クラシックな佇まいと機能性を兼ね揃え、コートの外でもアクティブに過ごせる一足です。ヨネックスは今後も、長年の開発研究で培った技術をもとに、日常を前向きに過ごせる機能とデザインを兼ね揃えたオフコートシューズを提供して参ります。

INNOVATION

【YY-UNDERDOG（男女兼用）】

1.「パワークッション®プラス」を踏付け部から踵部全面に搭載

ヨネックス独自の衝撃吸収素材「パワークッション®プラス」は反発性の高い特殊樹脂に格子状の溝を最適な間隔と深さで配置し、衝撃吸収性を28％※2、反発性を62％※3向上させ（一般的な衝撃吸収材［EVA］との比較）、12ｍの高さから落とした生卵が、割れずに6ｍ以上跳ね上がる※1衝撃吸収反発素材です。YY-UNDERDOG（ワイワイ アンダードッグ）にはパワークッション®プラスを踏み付け部から踵部に搭載。また、中足部に搭載したパワーカーボンがねじれを抑制し、安定した歩行をサポートします。

2.90年代テニスシューズをモチーフにしたクラシカルなデザイン

90年代（1999年カタログ掲載）のヨネックステニスシューズ「POWER CARBON195」をモチーフに「YY-UNDERDOG」は生まれました。懐かしいレトロなデザインに、クッション材やソール素材など機能性は現代のテクノロジーでアップデートしました。※同商品はテニスシューズではなく、オフコートシューズです。テニス等プレーはできないためご注意ください。

3.ラケットスポーツのテクノロジーを活かしたアウトソール・ミッドソール

オールコート用テニスシューズのソールパターンをモチーフにしたアウトソールがグリップ性を発揮します。また、ミッドソールにヨネックス史上最軽量フォーム材「FEATHER LIGHT®X（フェザーライトX）」を採用し、踏み付け部とかかと部の柔らかいクッション感を実現。土踏まず部には硬質EVAを使用、内蔵したパワーカーボンとの相乗効果でねじれを抑制します。2つの硬度を併せ持つミッドソールとパワーカーボンがクッション性と安定性を両立します。

製品概要

○お客様からのお問い合わせ

ヨネックス株式会社 健康スポーツ営業部 03-3836-1221

https://newscast.jp/attachments/KYkvMZyKYcOnY7LXUtYR.pdf