DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、スリクソンのゴルフボール史上最高の飛距離性能を実現したゴルフボール NEW「スリクソン XmaX」を 2026年4月10日から販売します。価格はオープンです。従来品よりもさらに飛びを追求するために、コア、カバー、ディンプルの3要素をすべて徹底的に見直し向上させました。高初速を実現する新開発コア、スピン量を抑えたカバー、高弾道を実現するディンプルと技術を組み合わせることで、SRIXONゴルフボールの史上最高の飛距離性能※1、２を実現しました。※1ドライバーヘッドスピード45m/s以下での計測結果です。※2本製品はR&AおよびUSGAの用具規則に適合しています。

ゴルフボールNEW「スリクソン XmaX」（左：ホワイト 右：イエロー）

■ゴルフボールNEW「スリクソン XmaX」の特長1．新開発の「エックスマックス マッハ コア」によりさらなる高初速化を実現しました。また「H.R. カバー」はスピン量を抑える設計となっており、これらの組み合わせにより、大きく飛び曲がりにくいボールに仕上がっています。

2.ディンプル深度を調整した「高弾道 338 スピードディンプル」が高い弾道を実現し、頂点後もスピードを維持し、伸びのあるキャリーを生み出します。

3.センターラインを長く配置することで、アドレス時のターゲット方向を狙いやすく設計しました。さらに、上下に幅広の2本ライン（帯）を採用し、カップに向かってまっすぐ打ち出しやすい視覚効果を実現。正確なセットとストロークをサポートする新デザインです。

■ゴルフボールNEW｢スリクソン XmaX｣の概要

■商品の詳細に関しては、下記URLからご確認ください。NEW「スリクソン XmaX｣

https://sports.dunlop.co.jp/golf/srixon/xmax2026/

当社グループは、2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。