農林水産省は、日本産の米・米加工品の輸出拡大を更に促進するため、輸出に関わる事業者等と輸出戦略を議論し、具体的な取組につなげる意見交換会「GOHANプロジェクト」の第2回会合を令和8年3月3日（火曜日）に開催します。

1.概要

米の需要に応じた生産促進により、我が国の食料安全保障を図るためには、輸出や米粉といった新たな需要の開拓などを通して米の需要を創造することで、米のマーケットの拡大を図ることが不可欠です。

特に、輸出の拡大を通じて米のマーケットの拡大を図るためには、川上から海外での消費を含めた川下に至るまでの関係者が一体として連携した取組を構築していくことが必要となります。

このため、輸出に意欲的かつ先進的な取組を行う事業者や関係者が具体的な連携・協働の在り方を模索し、従来の枠組みにとらわれない、実効性のある取組につなげるためのGOHANプロジェクトを始動し、昨年12月に、「おにぎり」「外食」「中食」「パックご飯」等のコンテンツごとの課題や解決の方向性をテーマに第1回会合を実施しました。

第2回会合以降、地域別のマーケット特性等を踏まえた輸出拡大・市場での定着に向けた戦略について議論していきます。第2回会合では、米国を取り上げます。

2.開催日時及び場所

（1）日時：令和8年3月3日（火曜日）10時から

（2）場所：官民共創HUB（WEB併催）

（3）所在地：東京都港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル3階

（4）出席予定組織

・農林水産省

・経済産業省

・独立行政法人日本貿易振興機構

・日本食品海外プロモーションセンター

・一般社団法人全日本コメ

・コメ関連食品輸出促進協議会

・輸出関係事業者等 19社・団体

3.議事内容

（1）米国市場の特性と戦略、取組事例の共有

（2）意見交換

4.報道関係者の皆様へ

本会合は冒頭のみ取材及びカメラ撮影可能です。取材を希望される方は、令和8年3月2日（月曜日）17時までに以下の問合せ先にご連絡お願いいたします。

当日、受付で記者証等の身分証明書をご提示いただきますので、あらかじめご承知願います。