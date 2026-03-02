国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社が主催する、第11回施工例写真コンテスト「デザインアワード2026」の募集を開始しました。賞金は最大50万円。その他、受賞者にはタイルで制作したトロフィーを贈呈いたします。

名古屋モザイク工業では、タイルの魅力と可能性を広めるため、タイルで創造する施工事例を毎年募集しています。昨年2025年は節目の第10回を迎え、住宅部門345件、非住宅部門145件、合計で過去最多となる490件のご応募をいただきました。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=77oIOXBxK44

本コンテストは名古屋モザイク工業の商品を採用した空間の施工事例が対象で、住宅・非住宅部門から金賞・銀賞・銅賞・入賞・特別賞が選出されます。審査員には建築家・起業家の谷尻 誠氏、建築家の成瀬友梨氏らを迎え、5月31日まで応募を受け付けています。なお、受賞者の皆さまには表彰式へご参加いただく予定です。

募集要項

■テーマ：タイルをアートに

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/designaward/2026.html

タイルの魅力と可能性を広めるため、タイルで創造する施工事例を募集します。

■募集期間：2026年3月2日（月）～5月31日（日） 23:59まで

■審査員：

谷尻 誠氏｜建築家・起業家

1974年広島生まれ。2000年建築設計事務所[SUPPOSE DESIGN OFFICE](https://suppose.jp/)設立。2014年より吉田愛と共同主宰。広島・東京の2ヵ所を拠点とし、インテリアから住宅、複合施設まで国内外合わせ多数のプロジェクトを手がける傍ら、近年「絶景不動産」「tecture」「DAICHI」「yado」「Mietell」をはじめとする多分野で開業、事業と設計をブリッジさせて活動している。2023年、広島本社の移転を機に商業施設「猫屋町ビルヂング」の運営もスタート、2025年には「葉養」というサプリメントをリリースするなど事業の幅を広げている。

成瀬 友梨氏｜建築家

1979年愛知県生まれ。2007年、[成瀬・猪熊建築設計事務所](https://www.narukuma.com/)を共同設立。2010-2017年東京大学助教。2022年よりグッドデザイン賞審査員。「シェアする場をつくること」をコンセプトに建築やインテリアの企画・設計を行っている。代表作に「Nishiogi comichi terrace」「お宿Onn 中津川」「LT城西」「ソウルメトロ・ノクサピョン駅デザイン改修（Dance of light）」など。第28回木材活用コンクール 林野庁長官賞など国内外の受賞多数。主な著書『シェアをデザインする』（共編著）など。

塩田 健一氏｜『月刊 商店建築』編集長

東京生まれ。レストラン、ホテル、ファッションストアなど最新の空間デザインを豊富な写真で国内外に向けて発信する、1956年創刊のストアデザインの専門誌[『月刊 商店建築』](https://shotenkenchiku.com/)編集部に2006年より所属。2017年2月同誌編集長に就任し、商業施設を中心とした数々の編集企画を手掛ける。カフェ特集など毎月の店舗取材を担当するほか、『CREATIVE HOTEL & COMMUNICATION SPACE』『コンパクト&コンフォートホテル設計論』など増刊号も制作。

相澤 昭郎｜名古屋モザイク工業 取締役経営企画室長

名古屋モザイク工業取締役経営企画室長。2021年執行役員営業本部長、2023年取締役営業本部長を経て、2025年取締役経営企画室長に就任。海外タイル事情等の幅広い知識を活かし普及活動に取り組む。

■賞および賞金：

金賞 50万円（住宅・非住宅部門 各1点） 銀賞 30万円（住宅・非住宅部門 各1点） 銅賞 20万円（住宅・非住宅部門 各1点） 入賞 10万円（住宅・非住宅部門 各3点） 特別賞 10万円（外壁大判タイル賞 / マンション賞 / ストーリー賞 / ファニチャー賞 / タイル×アート賞 / パブリック賞 / 近未来賞など 若干名）

入賞および最終選考まで残ったファイナリストの作品は、結果発表時にWEBサイト上で公表します賞によっては「該当作品なし」の場合があります受賞者には表彰式へのご参加をお願いする予定です（10月予定 / 変更の場合あり）受賞者にはタイルで制作したトロフィーを贈呈します

■応募条件：

2024年6月1日～2026年5月31日の期間中に、日本国内外で名古屋モザイク工業の商品を使用した造形物や建築物（住宅・マンション・店舗・オフィス・医療施設・商業施設・公共施設など）であること。※ デザインアワード2025とInstagramフォトコンテストに応募されたことのある作品は審査対象外応募・受賞後の作品発表について施主・関係機関の了承が得られていること。応募いただいた写真はカタログ・雑誌（『月刊 商店建築』ほか）・WEBサイト・SNSなど各種媒体にて公開を前提とさせていただきます。

■応募資格：

応募作品の施主、または設計者・デザイナーであること。

■審査基準：

タイルの新たな可能性が感じられ、 オリジナリティにあふれる作品。タイルの選定、使い方において新たな可能性が感じられる設計、デザインが優れており、周辺環境との親和性が感じられる人の健康や環境保全に対する配慮が感じられる審査は匿名で行い、 審査員合議のうえ、総合評価で決定します。

■応募方法：

名古屋モザイク工業WEBサイトの応募フォームよりご応募ください。 お一人様何点でもご応募いただけます。ただし、ご応募1回につき1作品とします。

■提出内容：

施工例写真の画像（最低1点～最高4点）大型物件、タイルの施工場所がわかりにくい物件については平面図1点を添付※ 平面図は審査のみに使用し、公開はいたしません（スキャン・手描きでも可）作品名・作品のテーマ・説明（50～300文字）・採用商品名・品番・使用場所などの情報

■結果発表：

2026年9月中旬に名古屋モザイク工業のWEBサイト上で公表します。 また、結果発表後に同社ショールームにて受賞作品の展示を行います。

■表彰式：

受賞者の[表彰式](https://www.nagoya-mosaic.co.jp/designaward/10ceremony.html)を執り行います（10月を予定）。※ 日程などの詳細は受賞者へ個別にご連絡します。状況により変更が生じる場合があります。

詳細については、デザインアワード2026特設サイトをご確認ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

デザインアワード2025 受賞作品（一部抜粋）

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

運営・管理・お問合わせ先

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/