金賞受賞梅酒が水戸に集結 - 数量限定「獺祭梅酒」も登場、3月13日（金）開幕『全国梅酒まつりin水戸2026』
全国梅酒品評会2025「金賞受賞梅酒」、数量限定「獺祭梅酒」が水戸に集結
3月13日（金）から15日（日）までの3日間、水戸市・常磐神社境内で『全国梅酒まつりin水戸2026』が開催されます。会場では、全国梅酒品評会2025で各カテゴリの金賞を受賞した梅酒を提供。さらに、一般社団法人梅酒研究会と株式会社獺祭のコラボレーションにより誕生した数量限定「獺祭梅酒」の販売も行われます。
全国梅酒品評会2025 金賞受賞梅酒について
全国から出品された梅酒を審査する「全国梅酒品評会2025」では、9つのカテゴリごとに金賞が選出されています。本イベントでは、その各カテゴリの金賞受賞梅酒を会場で楽しむことができます。
数量限定「獺祭梅酒」販売
会場では、一般社団法人梅酒研究会と株式会社獺祭のコラボレーションにより誕生した「獺祭梅酒」を数量限定で販売します。同商品は、梅酒まつり以外では入手機会が限られている特別商品で、なくなり次第終了となります。有料試飲 1杯（約20ml）900円ボトル販売 1本（720ml）15,400円（税込）
メインイベント 全国の梅酒120種以上を30分間飲み比べ
会場では、全国各地の酒蔵が手がける梅酒120種類以上が勢揃いします。来場者は30分間、自分のペースで多彩な梅酒を飲み比べることができます。定番の梅酒のほか、にごり梅酒や柑橘ブレンド、全国梅酒品評会受賞銘柄なども提供され、普段なかなか出会えない銘柄を楽しむことができます。https://umeshu-matsuri.jp/mito/
●前売チケット：1,400円／30分（販売期間：3月12日（木）まで）●ファストパス：1,900円／30分（土日のみ・当日販売なし）【ファストパス時間枠】3月14日（土）①10:00～12:00 ②12:00～14:00 ③14:00～16:003月15日（日）①10:00～12:00 ②12:00～14:00 ③14:00～15:00●当日チケット：1,600円／30分開催日時3月13日（金）10:00～16:003月14日（土）10:00～16:003月15日（日）10:00～15:00開催場所常磐神社 境内（茨城県水戸市常磐町1丁目3-1）※偕楽園隣接主催：一般社団法人梅酒研究会共催：一般社団法人水戸観光コンベンション協会協力：常磐神社後援：茨城県・水戸市※飲酒運転は法律で禁止されています。20歳未満の方の飲酒はできません。
【ボランティアスタッフ募集】
約170名募集中。※先着順のため人数が集まり次第終了みなさまのエントリーお待ちしております。