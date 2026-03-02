キャンプ・バイク・釣り・ゴルフなど幅広いレジャーで活躍し、さらに災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、3月3日～3月9日の期間中、【Amazon 新生活セール】にて人気製品を《最大49%OFF》で販売いたします。人気のポータブル電源、ポータブル冷蔵庫に加え、春先のアウトドアや通勤・通学時の冷え込み対策に適した電熱グローブ、電熱ウェアも対象製品に含まれます。季節の変わり目におけるさまざまな利用シーンに対応するラインナップを展開いたします。

セール詳細

https://www.amazon.co.jp/stores/page/90ECCC52-6A70-4417-AA94-2520505DC118

【 セール期間 】

期間：2026年3月3日0:00～3月9日23:59

【 割引率 】

最大49%OFF

【対象商品詳細 】

■ポータブル電源PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 124,410円（13%OFF）PowerArQ Max：264,000円 → 192,720円（27%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 62,500円（29%OFF）PowerArQ 2 レッド：69,300円 → 50,600円（27%OFF）■ソーラーパネルPowerArQ Solar 120W：35,900円 → 33,390円（7%OFF）PowerArQ Solar 210W：59,400円 → 38,610円（35%OFF）■ポータブル電源収納バッグGearBox for PowerArQ2：6,600円 → 6,010円（8%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,310円（8%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 7,010円（9%OFF）■ポータブル冷蔵庫ICEBERG 12L：27,500円 → 25,030円（9%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 33,440円（16%OFF）ICEBERG 45L：47,520円 → 44,200円（7%OFF）■夏物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,930円（49%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,720円（29%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 69,300円（10%OFF）ネッククーラー PowerArQ Wearable Neck Cooler 3：13,800円 → 9,110円（34%OFF）■冬物家電電気毛布：15,400円 → 13,860円（10%OFF）電熱ベスト：9,900円 → 7,230円（27%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱インナーグローブ ：13,200円 → 11,880円（10%OFF）電熱Volteraシリーズ 電熱アウターグローブ：19,800円 → 15,050円（24%OFF）電熱ジャケット：19,800円 → 15,050円（24%OFF）電熱パンツ：15,400円 → 13,250円（14%OFF）■その他発電機：119,900円 → 95,920円（20%OFF）発電機：119,900円 → 92,330円（23%OFF）EasyOneTouch5：2,980円 → 2,510円（15%OFF）EasyOneTouch5 Wireless：4,950円 → 3,565円（28%OFF）EasyMagMount：2,980円 → 2,720円（8%OFF）EasyMagMount wireless ： 4,950円 → 4,360円（11%OFF）iPadホルダーl0788：3,580円 → 2,540円（29%OFF）バイクホルダー EasyBike：2,380円 → 1,904円（20%OFF）シェラカップ：1,980円 → 1,580円（20%OFF）

■ピックアップ製品

PowerArQ 3

バッテリー交換システム搭載寿命を気にせず 必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

カラー：オリーブドラブ、レッド、チャコール容量：555Wh通常価格：88,000円（税込）セール価格： 62,500円（税込）（29%OFF）

https://amzn.asia/d/053KwPdh

PowerArQ Electronic Heating Vest

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：9,900円（税込）セール価格： 7,230円（税込）（27%OFF）

https://amzn.asia/d/0a8dpvmC

PowerArQ Voltera Glove（パワーアーク ヴォルテラ アウターグローブ）

60℃の強力ヒーターにより、素早く指先まで温かい快適さを実現グローブしたままスマートフォン操作も可能

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格： \19,800（税込）セール価格：15,050円（税込）（24%OFF）

■ブランド概要

https://amzn.asia/d/03wGBdjn

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

