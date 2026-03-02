パワーエレクトロニクス分野の先端技術をベースに、双方向直流電源biATLAS・biTRITONシリーズやバッテリ・モータ・半導体等のテストソリューションの製造・販売を行うヘッドスプリング株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：星野 脩、以下 ヘッドスプリング)は、高精度、多チャンネル対応の「バッテリセル用充放電試験システム」の提供を開始しました。









■背景

リチウムイオン電池を含む二次電池は、高性能化および低価格化が急速に進んでいます。これに伴いEV、産業用・住宅用蓄電システム、建機や農機具、モバイル製品など幅広い分野で二次電池の採用が拡大しています。同時に二次電池に対する安全性、寿命、動作温度範囲、エネルギー密度(サイズ)といった要求水準も高度化しています。また、半固体電池、全固体電池、ナトリウムイオン電池、4680系セルなど、新型電池の開発および量産化も加速しています。

二次電池のバッテリセルは用途に応じて直列・並列接続され、バッテリモジュールやバッテリパックと呼ばれる組電池の形で使用されます。セルの性能ばらつきは組電池の寿命や安全性に直結するため、製造工程全体で厳密な管理が行われます。特に、フォーメーションと呼ばれる初期充放電工程では、電流・電圧の制御精度および計測精度がセル特性を左右します。この工程の管理精度が最終製品の品質を決定づけることから、高性能かつ高精度な充放電装置の重要性が一層高まっています。





ヘッドスプリングでは、このようなニーズに応えるために、「バッテリセル用充放電試験システム」の提供を開始しました。本製品は、1台で多数のバッテリセルを同時に充放電する多チャンネル構成を採用しており、電流・電圧ともに±0.02％F.S.の超高精度を実現しています。また、高密度設計により設置面積が小さく、開発や生産ラインでのレイアウト自由度を高めることが可能です。









■製品概要・主要スペック

・±0.02％F.S.の超高精度

電圧・電流ともに±0.02％F.S.を実現。

DCIR測定や容量評価における高い再現性を確保します。





・多チャンネル構成(8～96ch)

大量セルの同時試験が可能。

量産工程でのフォーメーションやエージング用途にも対応します。





・広範な電流レンジ(±6A～±600A)

小容量セルから大容量セルまで幅広く対応可能です。





・高密度設計・小設置面積

600mm×600mmの設置面積。

製造ラインへの組込みも対応可能です。





・専用充放電ソフトウェア付属

CC・CVモードに加え、DCIR測定、パルス試験にも対応。

直感的なUIにより、研究用途から量産条件設定まで柔軟に運用可能です。





・TCP/IP通信による外部連携

データロガー、恒温槽、マルチメータ等との連携が可能。

温度連動試験やライン統合制御にも対応できます。





・カスタマイズ対応

電圧・電流仕様、チャンネル構成など、お客様の条件に応じた最適構成を提案可能です。

製造ラインのみでなく、バッテリセル開発段階での試験にもご活用いただけます。









【主要スペック(標準構成)】





製品主要スペック





※各スペックはシステム構成により変更となることがあります。





【製品外観例】





バッテリセル用充放電試験システム





【外部連携の構成例】





外部連携の構成例





【充放電ソフトウェア画面例】





充放電ソフトウェア画面例









■今後の展望

当社は、既存製品である双方向直流電源、バッテリセルシミュレータ、モジュール・パック用バッテリ充放電試験システムなどと本製品を組み合わせ、セルからパックまで一貫した評価環境を提供してまいります。これにより、バッテリ業界に対するテストソリューション提案の幅をさらに拡大します。また、新型電池の評価ニーズへの対応をはじめ、制御精度の向上や機能拡充を継続的に進めていきます。今後も技術革新を通じて、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。









■会社概要

名称 ： ヘッドスプリング株式会社

本社 ： 東京都品川区東品川2丁目5番5号 ハーバーワンビル3F

京都事業所 ： 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田30番地1

アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都(ATVK)

名古屋事業所 ： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

北九州事業所 ： HS PowerDevice Lab HIBIKINO

福岡県北九州市若松区ひびきの2番1号

北九州学術研究都市 情報技術高度化センター 開発センター棟1階

インド現地法人： Headspring Smart Energy Pvt. Ltd.(HSSE)

Shapath-V,1501,15th floor, opp.karnavati club, s.g.highway,

prahladnagar, Ahmedabad, Gujarat - 380015

代表者 ： 代表取締役社長 星野 脩

事業内容 ： パワーエレクトロニクス製品の開発・製造・販売事業

新興国向けコンサルティング・新エネルギー事業

資本金 ： 1億円

設立 ： 2014年7月

URL ： https://headspring.co.jp/