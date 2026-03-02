スリール株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役：堀江敦子)と、歴史・哲学・社会構造を発信する株式会社COTEN(本社：福岡県、代表取締役：深井龍之介、以下COTEN)は、3月8日の国際女性デーを記念し、共同ウェビナー「女性管理職が増えない本当の理由 ～社会構造×人事制度の構造から考える企業アクション～」を、2026年3月16日(月)にオンライン開催いたします。





本ウェビナーでは、「育成施策や制度整備を進めても、女性管理職比率が伸び悩む」という多くの企業が抱える課題について、COTENの“歴史的・社会的ジェンダー構造”の視点と、スリールが企業人事に伴走してきた経験・理論とを重ね合わせ、解説します。





「なぜ女性は管理職になりづらいのか」、それは、個人の能力や意欲だけでは説明できない、社会や組織に存在する構造的要因が影響していると考えられます。これらの構造的要因を読み解き、企業が意思決定として取るべき具体的アクションを提示します。





▼ウェビナー詳細

https://sourire260316.peatix.com/





【COTEN×スリール】女性管理職が増えない本当の理由





■ウェビナー内容

1.社会と歴史がつくってきたジェンダー構造(COTEN)

株式会社COTENは、「人文知を通じて思考のOSをアップデートする」を掲げ、ポッドキャストCOTEN RADIOなどを通じて歴史・哲学・社会構造を解説してきました。

本パートでは、数十時間に及ぶジェンダー論の知見を凝縮し、「社会が現在の構造を持つに至った歴史的背景」「ジェンダー構造が再生産され続けるメカニズム」を解説します。





2.企業内で再現される人事・昇進の構造(スリール)

スリール株式会社は2011年の創業以来、女性活躍・ダイバーシティ推進の専門企業として多数の企業支援を実施してきました。

本パートでは、「人事制度に潜む構造的ボトルネック」「施策を実施しても変化が起きにくい要因」「意思決定に直結する整理視点」を、実務知見に基づき提示します。





3.クロストーク：構造理解の先に企業は何をすべきか

後半では、株式会社COTEN 代表取締役CEO 深井龍之介氏とスリール株式会社 代表取締役社長 堀江敦子が登壇し、「構造を理解した企業の次の一手」「人財戦略・制度改定・施策への落とし込み」について議論し、実践的な企業アクションを明らかにします。









■このような課題をお持ちの企業様にご参加いただきたい内容です

・女性管理職比率が伸び悩み、構造的な課題を整理したい

・制度は整えたが、次の打ち手が見えない

・人事施策を現場任せにせず、戦略として議論したい

・人事部内／経営層と共通言語を持ちたい





※本テーマは、経営・人事・管理職が、同じ構造理解をすることが不可欠です。そのため、人事担当者と人事責任者・経営層の同席参加を推奨しています。









■ウェビナー開催概要

タイトル ： 【COTEN×スリール】女性管理職が増えない本当の理由

～[社会構造×人事制度の構造]から考える企業アクション～

日時 ： 2026年3月16日(月)10：00～12：00(Zoom開設9：50)

※後日アーカイブ配信あり

形式 ： オンライン(Zoom)

参加費 ： 無料

対象 ： 人事担当者、人事部長・人事企画責任者・経営層、

女性活躍／DEI推進担当者、本テーマに関心のある方

お申込みURL： https://sourire260316.peatix.com/

主催 ： 株式会社COTEN／スリール株式会社









■登壇者のご紹介

・株式会社COTEN 代表取締役CEO 深井龍之介

複数のベンチャー企業で取締役や社外取締役として経営に携わり、2016年に株式会社COTENを設立。

歴史メディア活動の一環として「歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)」を配信し、JAPAN PODCAST AWARDS大賞・Spotify賞を受賞、Apple Podcastsランキング1位を獲得。





・スリール株式会社 代表取締役社長 堀江敦子

2010年スリール株式会社を創業。企業向けに女性活躍・ダイバーシティ推進・研修・コンサルティング、行政・大学向けにキャリア教育の事業を展開。

内閣府男女共同参画会議専門委員、こども家庭庁有識者委員など行政委員を多数経験。

著書『新・ワーママ入門』『女性活躍から始める人的資本経営』。









■スリール株式会社 企業概要

代表 ： 堀江敦子

設立 ： 2010年11月

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階

小野田総合法律事務所内 social hive HONGO

HP ： https://sourire-heart.com/

業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、

ライフとキャリアのデザイン教育(ワーク＆ライフ・インターン運営)

個人向けセミナー開催など