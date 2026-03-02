【スリール×COTEN】女性管理職が増えない本当の理由｜社会構造と人事制度の“二重構造”から企業アクションを提示する国際女性デー記念ウェビナーを3月16日に開催
スリール株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役：堀江敦子)と、歴史・哲学・社会構造を発信する株式会社COTEN(本社：福岡県、代表取締役：深井龍之介、以下COTEN)は、3月8日の国際女性デーを記念し、共同ウェビナー「女性管理職が増えない本当の理由 ～社会構造×人事制度の構造から考える企業アクション～」を、2026年3月16日(月)にオンライン開催いたします。
本ウェビナーでは、「育成施策や制度整備を進めても、女性管理職比率が伸び悩む」という多くの企業が抱える課題について、COTENの“歴史的・社会的ジェンダー構造”の視点と、スリールが企業人事に伴走してきた経験・理論とを重ね合わせ、解説します。
「なぜ女性は管理職になりづらいのか」、それは、個人の能力や意欲だけでは説明できない、社会や組織に存在する構造的要因が影響していると考えられます。これらの構造的要因を読み解き、企業が意思決定として取るべき具体的アクションを提示します。
▼ウェビナー詳細
https://sourire260316.peatix.com/
【COTEN×スリール】女性管理職が増えない本当の理由
■ウェビナー内容
1.社会と歴史がつくってきたジェンダー構造(COTEN)
株式会社COTENは、「人文知を通じて思考のOSをアップデートする」を掲げ、ポッドキャストCOTEN RADIOなどを通じて歴史・哲学・社会構造を解説してきました。
本パートでは、数十時間に及ぶジェンダー論の知見を凝縮し、「社会が現在の構造を持つに至った歴史的背景」「ジェンダー構造が再生産され続けるメカニズム」を解説します。
2.企業内で再現される人事・昇進の構造(スリール)
スリール株式会社は2011年の創業以来、女性活躍・ダイバーシティ推進の専門企業として多数の企業支援を実施してきました。
本パートでは、「人事制度に潜む構造的ボトルネック」「施策を実施しても変化が起きにくい要因」「意思決定に直結する整理視点」を、実務知見に基づき提示します。
3.クロストーク：構造理解の先に企業は何をすべきか
後半では、株式会社COTEN 代表取締役CEO 深井龍之介氏とスリール株式会社 代表取締役社長 堀江敦子が登壇し、「構造を理解した企業の次の一手」「人財戦略・制度改定・施策への落とし込み」について議論し、実践的な企業アクションを明らかにします。
■このような課題をお持ちの企業様にご参加いただきたい内容です
・女性管理職比率が伸び悩み、構造的な課題を整理したい
・制度は整えたが、次の打ち手が見えない
・人事施策を現場任せにせず、戦略として議論したい
・人事部内／経営層と共通言語を持ちたい
※本テーマは、経営・人事・管理職が、同じ構造理解をすることが不可欠です。そのため、人事担当者と人事責任者・経営層の同席参加を推奨しています。
■ウェビナー開催概要
タイトル ： 【COTEN×スリール】女性管理職が増えない本当の理由
～[社会構造×人事制度の構造]から考える企業アクション～
日時 ： 2026年3月16日(月)10：00～12：00(Zoom開設9：50)
※後日アーカイブ配信あり
形式 ： オンライン(Zoom)
参加費 ： 無料
対象 ： 人事担当者、人事部長・人事企画責任者・経営層、
女性活躍／DEI推進担当者、本テーマに関心のある方
お申込みURL： https://sourire260316.peatix.com/
主催 ： 株式会社COTEN／スリール株式会社
■登壇者のご紹介
・株式会社COTEN 代表取締役CEO 深井龍之介
複数のベンチャー企業で取締役や社外取締役として経営に携わり、2016年に株式会社COTENを設立。
歴史メディア活動の一環として「歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)」を配信し、JAPAN PODCAST AWARDS大賞・Spotify賞を受賞、Apple Podcastsランキング1位を獲得。
・スリール株式会社 代表取締役社長 堀江敦子
2010年スリール株式会社を創業。企業向けに女性活躍・ダイバーシティ推進・研修・コンサルティング、行政・大学向けにキャリア教育の事業を展開。
内閣府男女共同参画会議専門委員、こども家庭庁有識者委員など行政委員を多数経験。
著書『新・ワーママ入門』『女性活躍から始める人的資本経営』。
■スリール株式会社 企業概要
代表 ： 堀江敦子
設立 ： 2010年11月
所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階
小野田総合法律事務所内 social hive HONGO
HP ： https://sourire-heart.com/
業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、
ライフとキャリアのデザイン教育(ワーク＆ライフ・インターン運営)
個人向けセミナー開催など