カステラビスケットmain





創業より百余年。大阪・浪華の地に竈を築き、カステラを中心に菓子の製造・販売を行う株式会社長崎堂(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役会長 荒木貴史)が、カステラのしっとり感とビスケットのさっくりとした食感を掛け合わせた新しいスイーツ「カステラビスケット」を発売いたします。

本商品は、手土産や大切な方への贈り物にも選ばれる上質感と、誰もが親しみやすいやさしい味わいを両立した、新しいお菓子です。





カステラビスケットラインナップ





▽カステラビスケット商品ページ

https://www.nagasakido.com/sweets/castella_biscuit/





「カステラビスケット」は、カステラ特有のふんわり、しっとりとした口あたりとビスケットのサクッとした軽やかな食感と香ばしさ。この相反する魅力を一つのお菓子に閉じ込めました。

一口目にはやさしい甘みが広がり、噛み進めるごとに食感の変化とコクが感じられる味わいが特長です。









■開発背景 “難しい”と言われた食感の共存に挑戦

しっとりした生地と、サクサクしたビスケット。両立が難しいとされてきた二つの食感を実現するため、試作を重ね、焼成温度や配合を細かく調整しました。

カステラの水分量を保ちながら、ビスケットの軽やかさを損なわない製法により、どちらか一方に寄らない絶妙なバランスを実現しています。





カステラビスケット単品





■レトロなパッケージ

レトロなパッケージはどこか懐かしく、思わず手に取ってしまう。

黄色が目をひく華やかな装いです。









■販売概要

販売商品：カステラビスケット

取扱商品：2個入 税込432円 / 6個入 税込1,188円 / 9個入 税込1,728円

※蜂蜜を使用していますので1歳未満の乳児には食べさせないでください。





新大阪駅先行発売： 2026年3月2日～終了日は未定

販売場所 ： Sweets PATIO 新大阪駅 新幹線改札内

URL ： https://www.jr-plus.co.jp/store/290/





SweetsPATIO_map

SweetsPATIO





■長崎堂とは

大阪・心斎橋に本店を構える和洋菓子店。

長崎堂グループは、百七年を迎えた「長崎堂」ブランドの他、お客様のニーズ、時代に応じた価値観、販売戦略に基づき、「黒船」や「然花抄院」などのブランドを擁しています。

大正八年(1919年)に長崎で創業。その5年後、大正十三年(1924年)に創業者、荒木源四郎が長崎から大阪に竈を築いて以来、先人たちによって築かれた歴史と伝統、熟練の技術を受け継いで参りました。全国の量販店をはじめ駅・空港などにも展開しています。









■会社概要

商号 ：株式会社長崎堂

所在地 ：大阪市中央区心斎橋筋2丁目1-29

創業 ：1919年(大正八年)

代表者 ：代表取締役会長 荒木 貴史

事業内容：和洋菓子の製造・販売