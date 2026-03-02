(株)コラントッテが北海道日本ハムファイターズ・野村佑希選手（プロ野球）とアドバイザリー契約を締結

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、北海道日本ハムファイターズ・野村佑希選手（プロ野球）とアドバイザリー契約を締結いたしました。

野村佑希選手は埼玉県・花咲徳栄高等学校において第99回全国高等学校野球選手権大会に出場し、決勝まで全試合ヒットを放つなど活躍し、全国制覇に貢献。好選手が揃う世代屈指のスラッガーとして注目されました。

2018年北海道日本ハムファイターズからドラフト2位で指名されると、2020年に1軍初出場＆開幕スタメンを勝ち取り、2023年にはファイターズの「右の強打者」が着用してきた歴史ある背番号「5」を継承。2025年は開幕4番を任されるなど、これからのファイターズを担う「ミレニアム世代」の一人として期待されています。

コラントッテは野村佑希選手の野球に対し真摯に向き合う姿勢と人柄に惹かれ、これからもケアを通じてサポートしていきたいと今回の契約に至りました。

【野村佑希選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/yuki_nomura

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete

野村 佑希（Yuki Nomura）

本名：野村 ジェームス 佑希

野球

◆生年月日：2000年6月26日

◆出 身 地：アメリカ合衆国

◆所属：北海道日本ハムファイターズ背番号５

2017年埼玉県・花咲徳栄高等学校にて第99回全国高等学校野球選手権大会に出場し全国制覇

2018年 ドラフト会議にて、2巡目で指名を受け入団

2020年 1軍初出場＆開幕スタメン

2021年 初の4番を任され、99試合に出場して打率.267、7本塁打、37打点を記録

2022年 マイナビオールスターゲーム2022ファン投票初選出ファン投票選出

2023年 ファイターズの「右の強打者」が着用してきた歴史ある背番号「5」を継承。開幕4番、規定打席に到達、13本塁打。アジア プロ野球チャンピオンシップ日本代表に選出され優勝

2025年 開幕4番に指名され、チームの2年連続 CS進出に貢献

世代屈指のスラッガーとして注目されており、これからの北海道日本ハムファイターズを担う「ミレニアム世代」の一人として期待されている。愛称は「ジェイ」

野村佑希選手コメント

“僕はずっとコラントッテです“

コラントッテの磁気ネックレスはもちろん、RESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS やSPORTS アームサポートなどを愛用しています。

シーズンを良いコンディションでプレーするために欠かせないアイテムですし、これからもコラントッテを着用し優勝に貢献できるよう努力していきます。

野村佑希選手が愛用しているコラントッテ製品









コラントッテ TAO ネックレスα ARAN

TAO ネックレスα ARAN（アラン）は、ネックループ全体に配置した65ミリテスラ磁石が広範囲に影響し、血行を改善、首・肩のコリをほぐします。

菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」がリズミカルに重なり合って作り出す、幾何学的なデザインが特徴です。耐久性のあるイオンプレーティングによるカラーリングで、重厚感を演出します。

医療機器認証番号：226AGBZX00008A02

価格：\25,300（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abard-g









コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス SG160

スポーツ用「魅せる医療機器」の最高峰（※自社比）

軽量×高スペックのスポーツネックレス

金属部分には高機能素材の純チタンを使用し、ループ部分には独自の特殊コーティング加工を採用。タフで軽いのはもちろんのこと、スポーツ時の不快な汗のベタつきも軽減する。さらに、スポーツに特化した磁石の配列が競技中の筋肉ケアをしっかりサポート。今までにない、最高峰（※自社比）のスポーツ磁気ネックレス。

医療機器認証番号：305AGBZX00082000

価格：\29,700（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbaac









コラントッテRESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS

トップスには、肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進します。

パンツでは、仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進します。

特殊生地・Switch-Tex™（スイッチテックス）は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

上：トップス

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

下：パンツ

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear









コラントッテSPORTS アームサポート

当社従来品の磁石より1/2以下の厚みながら磁力アップを実現した「薄型フラット磁石」を採用。アスリートの知見とコラントッテの独自技術から生まれた新しいアームサポート。

上腕から手首までをカバー、筋肉を適度にホールドし、筋振動を軽減します。紫外線遮蔽率（UVカット） 99%以上。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィット。ひじ関節内側には通気を促すパンチング加工を施し、快適にご着用いただけます。

ひじ関節内側付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部の血行を改善、筋肉のコリを緩和、回復を促します。

医療機器認証番号：306AGBZX00088000

価格：\4,290（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcae









コラントッテSPORTS カーフサポート

脚の内側から外側にかけてパワーネットを配置、脚が外側に広がるのを抑制し、段階着圧設計でランニング時などの脚への負荷を軽減する効果が期待できます。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィットし動きやすく、快適にご着用いただけます。

ひらめ筋付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個（x左右ペア)を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

医療機器認証番号：306AGBZX00089000

価格：\7,480（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcad

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果



コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/