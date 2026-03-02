Metanoia社がAI駆動型5G向けのオープンSDRプラットフォームをMWC 2026で発表し、急成長するオープンRANをさらに加速

スペイン、バルセロナ、2026年2月27日/PRNewswire/ -- MWC 2026（第5ホール、5L24MR & 5L26MR） - Metanoia社は本日、商業の勢いを加速させる同社のMT2824「Cobra」5G SoCおよびMOSART Open Foundation Software Defined Radio（SDR）プラットフォームを発表し、FR1およびFR2無線インフラの経済性を再定義しました。





通信事業者によるエッジAIと大規模な接続性へのサポート競争が進む中、Metanoia社は、ODMが開発時間を大幅に短縮し、システムコストを削減し、独自のソフトウェアへの依存性を排除することを可能にします。

オープンアーキテクチャ。市場投入までの時間を短縮。本物の製品を採用。

Metanoia社は、高性能のMT2824ベースバンドSoCを中心に据え、以下のようなO-RAN WG7の「ホワイトボックス」アーキテクチャに沿ったセミターンキーOpen RANソリューションを提供しています。

・4T4R 24 dBm屋内用ORU

・4T4R 5W & 15W FR1屋外用ORU

・MSOに最適化されたストランドマウントORU

・50 dBm FR2 屋外無線（FWAおよびプライベートネットワーク）

Metanoia社は、完全なハードウェアデザインキット（HDK）と包括的なソフトウェア開発キット（SDK）を提供しており、ODMがこれまでにないスピードで発案から商業化に発展させることを可能にしています。

同社はすでに、公共、民間、MSOの各ネットワークセグメントにおいて複数の製品が採用されています。

MOSART：ソフトウェアの依存サイクルを断ち切る

プラットフォームの中核となるのは、MOSART（Metanoia Open Source Advanced Radio Technology）で、これは、MT2824およびその他のLinux対応プラットフォーム上で動作するマネージドOpen Foundation LinuxベースのSDRスタックです。

MRAS DSPアクセラレーションと組み合わせることで、MOSARTはODMが独自の機能ロードマップ、ライフサイクル管理、およびセキュリティを確保できるようにし、独自のソフトウェア依存から解放します。

Metanoia社CEOのStewart Wu氏は、「ソフトウェア無線が手頃な価格でスケーラブルな無線アクセスを実現する鍵だと信じています。」と述べました。続けて、「当社のオープンMOSARTモデルは、ODMとオペレーターが制御できるようにすると同時に、未来のAI主導型エッジネットワークを実現します。」と述べました。

Metanoia社は、MWC 2026の第5ホール（5L24MR & 5L26MR）で、FR1およびFR2開発プラットフォームとORAN準拠参照無線機を展示しています。

Metanoia社について

Metanoia Communications Inc.は台湾の新竹サイエンスパークに本社を置き、5GオープンRAN無線ユニットとスモールセル向けのソフトウェア無線（SDR）SoCソリューションを専門としています。Metanoia社は、次世代ネットワーク向けに設計された統合型の電力効率に優れたシリコンを提供し、パートナーが無線開発を加速できるようサポートをしています。

お問い合わせ先：Calvin Wu/ビジネス開発calvin.wu@metanoia-comm.com

