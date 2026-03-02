京セラ製法人向け高耐久スマホ「DuraForce EX2」登場

※ Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah）とは、920MHz帯の周波数を利用する通信手段のひとつで、新しい種類のWi-Fi®規格です。スマートフォンとしてはDuraForce EX2が国内初搭載。（2026年3月京セラ調べ）

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫、以下、京セラ）は、法人向けの高耐久スマートフォンの新製品として「DuraForce EX2」（デュラフォースイーエックス ツー）のSIMフリーモデルを製品化しますので、お知らせいたします。本製品は、2026 年9月より京セラから販売を開始いたします。

本製品は、スマートフォンとして初めて「Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）」に対応し、端末間同士の直接通信を可能にしました。これにより、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても安定した通信環境を実現します。



さらに、米国国防総省が定める耐久試験「MIL-STD-810H」に準拠した高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。「現場業務をこの一台に」をコンセプトに、過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。

■「DuraForce EX2」の主な特長





①スマートフォンで国内初、「Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）」 に対応

920MHz帯の周波数を利用する通信手段のひとつ「Wi-Fi HaLow」にスマートフォンとして初めて対応しました。従来のWi-Fiと比較して長距離（最大半径約1km※）、広範囲の通信が可能で、遮蔽物にも強いという特長があります。これにより、携帯電話の電波が届きにくく、かつ従来のWi-Fi環境が構築しにくい広大な倉庫、建物の奥まった場所などでも、端末間同士での通信や音声通話（PTT）などのコミュニケーションを実現します。

※実際の通信距離は障害物の有無など環境条件によって変動します。





②高性能バーコードリーダー機能で読取り作業を効率化

高速・高精度※1なバーコード読み取りライブラリ※2に加え、暗所でのスキャンを補助する高輝度LED照明とToFセンサー、狙ったコードを確実に捉えるLEDエイマー※2を搭載。倉庫の棚奥や薄暗い場所でも、スムーズで正確な読取り作業を可能にします。

※1 DuraForce EXに搭載しているバーコード読み取りアプリとの比較です。2026年3月京セラ調べ。

※2 ご利用には端末購入に加えて別途ライセンスの購入が必要です。

③過酷な現場に耐える、京セラ基準の高い堅牢性

米国国防総省が定める耐久試験「MIL-STD-810H」の21項目に加え、コンクリートへの落下や鋼球落下など、より現実に即した京セラ独自の過酷な試験10項目をクリアした高い堅牢性を実現しました。防水（IPX5/IPX8）・防塵（IP6X）にも対応しており、雨天や粉塵の多い環境でも安心して使用できます。

※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。







④業務を止めない、ホットスワップ対応／インテリジェントバッテリー

端末の電源をOFFにすることなく交換できる「ホットスワップ」に対応。バッテリー交換時も業務を中断する必要がなく、生産性を維持します。また、バッテリーごとに充電回数などの利用状況を確認できる「インテリジェントバッテリー」を採用し、計画的な資産管理と安定稼働に貢献します。

■「リテールテックJAPAN」にて参考展示

本製品に関しては、2026年3月3日～6日 東京ビックサイトで開催される「リテールテック JAPAN 2026」において、京セラブースにて参考展示を行う予定です。ぜひ当社ブースへお越しください。

■製品詳細はこちら

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/toughness/kc-s704/?press

※「DURA FORCE」は京セラ株式会社の登録商標です。

※Wi-Fi®、Wi-Fi HaLow(TM)は、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

◎ ディスプレイの表示はすべてイメージです。