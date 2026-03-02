AMTD Digital、通期決算を発表し、売上高565.7％増、純利益132.7％増、純資産280.2％増を記録

パリ、ニューヨーク、ロンドン、2026年2月28日 /PRNewswire/ -- ニューヨーク証券取引所上場企業であり、AMTD Group Incの子会社であるAMTD Digital Inc.（「AMTD Digital」または「当社」）（NYSE：HKD）は、2025年10月31日に終了した会計年度の年次報告書（Form 20-F）を米国証券取引委員会に提出したことを発表しました。要点は以下のとおりです。

・総売上高は2,040万米ドルから1億3,610万米ドルと565.7％増加

・純利益合計は4,170万米ドルから9,700万米ドルと132.7％増加

・資産は9億5,540万米ドル（1株当たり7.57米ドル）

・純資産価値は6億370万米ドル（1株当たり4.78米ドル）

年次報告書は当社の投資家向けウェブサイト（https://ir.amtdigital.net/investor-news ）でご覧いただけます。当社は、監査済み連結財務諸表を含む年次報告書のハードコピーを、株主およびADS保有者の請求に応じて無料で提供します。ご請求は投資家情報担当部署（ir@amtdigital.net ）までお願いいたします。

AMTD Digital Inc.について

AMTD Digital Inc.(NYSE：HKD）は、フランスに本社を置く総合デジタルソリューションプラットフォームです。ワンストップのデジタルソリューションプラットフォームとして、デジタルメディア、コンテンツおよびマーケティングサービス、投資、ホスピタリティ、VIPサービスなどの主要事業を展開しています。AMTD Digital Inc.の発表については、 https://ir.amtdigital.net/investor-news をご覧ください。

