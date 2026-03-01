【いのち会議】～いのち宣言をつなぐ「103のアクション」～　第81回「サンゴ礁のように多様な自然を包み、地域と時代を超えて人と自然をつなぐ「サンゴの方舟」で、世界の自然と文化が共栄する未来をつくろう」

いのち会議 事務局

いのち会議は2025年10月11日に大阪・関西万博会場内にて「いのち宣言」および「アクションプラン集」を発表いたしました。本リリースは いのちを「つなぐ」【宣言4-6】自然の中で生かされていることに気づき、自然とともに生きる道をひらいていこうへのアクションプランの１つをご紹介するものです。ご興味ございましたら、ぜひお問い合わせください。

サンゴ礁が多様な自然を包み込みながら成長するように、地域と時代を超えてヒトと自然をつなぐサンゴの方舟（ 洋上大学）によって、世界中の独自の自然と文化が尊重され共栄する未来をつくろう

わたしたちの祖先は5億年前に生まれました

地球の環境が変化していく中で、絶滅していった親戚もいます

ある時、海が心地よくなって、

たくさんの仲間が生まれたこともあります

その時はわたしたちの種類が増えるほど、

より多くの他の生き物も集まりました

生まれた瞬間は覚えていません

でも、暗く、少し温かい光が差す海で、わたしたちは生まれました

大人になってからは、満月の日に次の世代を放ちます

わたしははじめ、ひとりでした。わたしはここで、

ずっと生きていくことにしました

そのうち、身体がむずむずして気がついたらふたりになっていました

そしてよにん、はちにん、わたしはどんどん分裂していきました

ここにいる子はみんなわたしと形が違って、みんな個性的です

わたしたちの身体には小さな相棒がいて、

一緒に太陽の光を浴びると力が湧いてきます

わたしたちの体は大きくなって、石となって積み重なっていきます

ぐらぐらしているところもあるけれど、何年も何十年も何百年も

何千年も重なったら、わたしと違う生き方をしている子たちも、

みんなが集まる場所になりました

サンゴが個体の発生から群体を形成し、やがてはサンゴ礁という地形を構築していく様は、ヒトが個から集団までの社会的構成を、世代を超えて維持、発展する様子と類似しています。サンゴ礁の生態系は生物多様性を確保することによって、これまでの温暖化や寒冷化、海水準の変化などのいくつもの気候変動に適応してきた強靭さを持つと同時に、水温上昇により白化してしまったり、赤土流出などの海洋汚染で埋もれてしまったりするような、急激な環境変化への敏感さも持っています。

今、人類は、人為起源の二酸化炭素による地球温暖化など、人間活動が気候変動や自然環境に影響を及ぼし、未来の生活や環境を予想することが困難な時代にあります。さまざまな時空間スケールで、自然と調和しながら多様な生物や自然を支えてきたサンゴ礁や、そこに暮らす人びとの知恵や文化から学び活かすことが求められているのではないでしょうか。

サンゴ礁には、さまざまな文化や人種、世代を超えた人びとが集まります。また、自然科学や人文学・社会科学などの多様な分野の研究者や実践者たちがフィールドにする、学びと創造の場でもあります。

サンゴ礁のように多様な人びとと自然が共栄する未来図

喜界島サンゴ礁科学研究所は、「100年後に残す」という理念のもとに、奄美群島・喜界島においてサンゴ礁に集う様々な分野の研究者やアーティスト、地域の人たちが一体となって協働し、次世代を担うリーダーを育成する活動を行ってきました。これまでに多くの地域や国から幅広い世代の若者が集まり、また、都市部と地域を行き来しながら、より良い未来の地球やそこに生活する人々の暮らし、あるべき自然の姿について「感じる」、「見つける」、「伝える」、「残す」ことを通じた異文化・多分野が融合したサンゴ礁型地域拠点を形成してきました。

2030年までには、ヒトと自然の関わり合いによって変動する未来の地球において、豊かな自然を残しながら、また自然とヒトとの多様な関係性と新しい可能性を模索しながら、希望に満ちた柔軟で強靭な未来を生み出すために、ヒトと自然がつながりあうネットワークを世界中の都市部と地域の間で形成します。そして、2050年までに、国境や地域を超えた強いつながりをもち混ざりあう未来を育んでいくための「サンゴの方舟」（洋上大学）をつくります。

これらの活動を通じて、サンゴ礁のように多様な人びとが互いに理解しあい、地域ごとの独自の自然と文化をみんなが尊重しあい、共栄することによって、ヒトと自然の両方にとってより良い未来をつ くりだします。

いのち会議は、喜界島サンゴ礁科学研究所のような組織と連携し、自然と文化が尊重され共栄する未来をつくっていきます。

【参考情報】

・喜界島サンゴ礁科学研究所

https://kikaireefs.org

・総合地球環境学研究所 SceNEプロジェクト

https://www.chikyu.ac.jp/rihn/activities/project/detail/26

・北海道大学サンゴ礁地球環境学研究室

https://www.sci.hokudai.ac.jp/grp/crees/CREES-web

本記事に関する問い合わせ先

いのち会議 事務局、大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）

特任助教（常勤） 宮崎 貴芳（みやざき たかよし）、教授 伊藤 武志（いとう たけし）

TEL： 06-6105-6183

E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp

※取材の申し込みにつきましてはお気軽にご連絡ください。