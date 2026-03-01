にじさんじ「ローレン・イロアス」「レイン・パターソン」が、お気に入りの香りを纏う。ミニ香水「ミニモアパフューム」とのコラボキャンペーンを3月3日（火）より開催！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、持ち運びに便利なミニサイズの香水「ミニモアパフューム」において、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するローレン・イロアスさんとレイン・パターソンさんを起用したコラボレーションキャンペーンを、2026年3月3日（火）より全国の取扱店舗およびオンラインストア（※一部店舗除く）にて展開いたします。

キャンペーンでは、対象商品へのオリジナルステッカー封入をはじめ、購入店舗に応じた限定グッズのプレゼントや、オリジナルポーチが当たる抽選キャンペーンなど、多彩なプロモーションを展開いたします。キャンペーン開始日となる3月3日（火）には、両名によるYouTubeライブ配信も実施予定です。

また、本企画のために撮り下ろされたビジュアルも解禁。ローレン・イロアスさんは、リッチで甘美なアップルプラリネの香り「ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI」を、レイン・パターソンさんは、可愛いが詰まった「ラブパスポート イット オードパルファム MINI」を手にし、香りを纏（まと）う姿を描いたビジュアルとなっています。お二人がお気に入りの香りを纏うように、皆様もぜひ自分だけの一本を見つけ、香りあるライフスタイルをお楽しみください。

■キャンペーン名称：にじさんじ×ミニモアパフューム コラボキャンペーン

■実施期間：2026年3月3日（火）～ 2026年3月31日（火）

※一部キャンペーン企画は、数量に達し次第、終了となります。

■キャンペーンサイト

https://store.fits-japan.com/lp?u=minimoreperfume26sscp(https://store.fits-japan.com/lp?u=minimoreperfume26sscp)

【特別企画】キャンペーン初日、YouTubeコラボ配信が決定！

本キャンペーン初日の3月3日（火）に、ローレン・イロアスさんとレイン・パターソンさんによるYouTubeライブ配信が決定いたしました！

配信では、お二人がそれぞれのおすすめの香りについて語るほか、ここでしか聞けないキャンペーンの注目ポイントや詳細などをお届け予定です。特別なコラボトークを、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

配信日時：2026年3月3日（火）19:00 ～ 20:00 （※時間は予告なく変更となる可能性がございます）

配信チャンネル：

「ローレン・イロアス 公式YouTubeチャンネル」https://www.youtube.com/@LaurenIroas(https://www.youtube.com/@LaurenIroas)

キャンペーン対象のミニモアパフューム一覧

■対象商品 「ミニモアパフューム」8種（各8mL / 各1,650円（税込））

１.ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI

２.ヴァシリーサ グレイス ルージュ オードパルファム MINI

３.ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI

４.ラブパスポート イット オードパルファム MINI

➄ラブパスポート イット フラワリー オードパルファム MINI

６.ライジングウェーブ フリー コーラルホワイト オードトワレ MINI

７.レールデュサボン MINI センシュアルタッチ オードトワレ

８.プア ナナラ サニーモアニ オードトワレ MINI

※上記8種類のみが本キャンペーンの対象商品です。他のミニモアパフュームの香りはキャンペーン対象外となります。

※旧パッケージや本キャンペーン告知シールの貼られていない商品は、レシート応募等のキャンペーン対象にはなりますが、ステッカー封入特典はキャンペーン告知シール付き商品に限ります。

※各キャンペーンの対象商品はキャンペーンサイトにて必ずご確認ください。

【概要】キャンペーン企画

1.【限定封入】豪華3枚組の「コラボステッカー」

キャンペーン期間中、対象店舗（ミニモアパフューム対象製品の取り扱いのある全国の店舗、公式オンラインストア「FITS you.STORE」等）にて、3枚1組のコラボステッカーが封入された対象商品を発売します。ステッカーデザインは、「ローレン・イロアス（2種）」「レイン・パターソン（2種）」「2名集合（1種）」の全5種。対象製品ごとに、あらかじめ決まった組み合わせで3枚を封入しています。

※キャンペーン告知シールが貼られている対象製品のみ、コラボステッカーが付きます。

※対象店舗など、詳細はキャンペーンサイトにて必ずご確認ください。

■対象商品とステッカーの組み合わせ

2. 【店舗限定】撮り下ろしビジュアルを使用した「コラボクリアファイル」をプレゼント

キャンペーン期間中、対象店舗のドン・キホーテ、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（※共に一部店舗除く）にて対象商品を1本ご購入ごとに、撮り下ろしビジュアルを使用したクリアファイルを1枚プレゼントいたします。

クリアファイルのデザインは購入店舗により異なり、「ドン・キホーテ」ではレイン・パターソン（全1種）、「マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ」ではローレン・イロアス（全1種）のクリアファイルとなります。

※先着順のため、無くなり次第終了となります。

※対象店舗や対象商品等の詳細は、キャンペーンサイトにて必ずご確認ください。

3. 【店舗限定】限定ポーチが抽選で当たる「レシート応募キャンペーン」

ツルハグループ・スギ薬局（※一部店舗除く）にて対象商品をご購入の上、レシートを登録してご応募いただくと、抽選で800名様（各デザイン400名様）に本キャンペーン限定の「オリジナルポーチ」が当たります。

ポーチのデザインは購入店舗によって異なります。ローレン・イロアス、レイン・パターソンのネームロゴをあしらったデザインと二人のファンマークをドット絵で表現したデザインの全2種で、ここでしか手に入らないオリジナルデザインとなっています。

※応募方法の詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。

※対象店舗や対象商品等の詳細は、キャンペーンサイトにて必ずご確認ください。

4.【公式オンラインストア限定】豪華「箔押しクリアファイル」をもれなくプレゼント

公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて「ミニモアパフュームセット」をご購入いただいた方全員に、撮り下ろしビジュアルを使用した特別なクリアファイルをプレゼントいたします。箔押し加工を施した豪華仕様となっており、対象セットをご購入のお客様全員に進呈いたします。

本企画の対象となる「ミニモアパフュームセット」は、ローレン・イロアスさん、レイン・パターソンさんがキャンペーンビジュアルの中で使用している香りをそれぞれ含んだセットです。

ぜひこの機会に、お二人がセレクトした香りをお楽しみください。

■対象店舗：公式オンラインストア「FITS you. STORE」

https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/minimoreperfume_26sscampaign

■対象セット

・「ローレン・イロアス×ミニモアパフュームおすすめセット(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-102)」3,300円（税込）

セット内容：ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI（8mL）、ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI（8mL）

・「レイン・パターソン×ミニモアパフュームおすすめセット(https://store.fits-japan.com/shop/products/minimoreperfume-103)」3,300円（税込）

セット内容：ラブパスポート イット オードパルファム MINI（8mL）、ライジングウェーブ フリー コーラルホワイト オードトワレ MINI（8mL）

にじさんじとは？

ANYCOLOR株式会社が運営する、 多種多様なバーチャルライバー (VTuber) が所属するプロジェクト。個性あふれる約150名のライバーが、 様々な活動を通じて個性を発揮しています。

「ミニモアパフューム」とは？

「手のひらサイズのエレガンス、ミニモアパフューム」は、8mLのミニサイズ香水。

洋服のように日ごと着替えられるミニフレグランスとして、多種多様なラインナップから思いのままに選ぶことができ、自分だけの愛すべき一瓶が見つかるプロダクトです。

■「ミニモアパフューム」ラインナップページ

https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/minimoreperfume(https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/minimoreperfume)

会社概要

■会社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance

(C)ANYCOLOR, Inc.