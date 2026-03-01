ヴァンラーレ八戸、クラウドファンディング ”時は来た。悲願共闘。ヴァンラーレバスを走らせようプロジェクト #選手バスクラファン” が、1st Goalの300万円を達成し、バスのラッピング決定！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、ヴァンラーレ八戸のトップチームバスのラッピングを目的としたクラウドファンディングプロジェクトを2月20日から開始し、2月28日に1st Goalの300万円を達成しました。

これによりトップチームのバスのラッピングが決定しましたが、バス運行費の確保の為にNext Goalとしての1000万円達成を目指します。非常に高い目標への挑戦となりますが、追加リターンも公開しておりますので、ファン・サポーターの方の更なるご支援をお願い致します。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/aomori/team/1155/invest/780/detail

1．トップチームの専用バスへの想い（高橋監督）

いつもヴァンラーレ八戸を支えてくださり、本当にありがとうございます。

まずは、クラウドファンディング300万円達成、本当にありがとうございます。

これでバスのラッピングを実施することが決定いたしました。

皆さんからの声援やチャントを受けながら、プラスタ入りする最高の瞬間が待ち遠しいです。

そして、次なる目標は1000万円。これは、J3から昇格したばかりのクラブ、そして八戸という地方のクラブが掲げる数字としては非常に高い目標だと認識しています。ただ、パートナーのバスの運行会社でも燃料費や人件費の高騰が続く中でご協力を頂いており、クラブとして、バスを安定して運行し続けるために必要な費用の負担をする責任があると感じています。

皆様のご支援、引き続きよろしくお願いします。

高橋勇菊

2．支援募集プロジェクトの概要

1）支援募集期間

2026年2月20日（金）～ 2026年3月16日（月）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

2）目標金額

1stゴール：300万円

Nextゴール：1,000万円

3）資金使途

- ラッピングバス制作費：300 万円- バス運行・維持費用：600万円～700万円

３．支援者の皆様への魅力的なリターン

今回のプロジェクトでは素敵なリターン品を準備しておりますが、2/27に新たに追加した3つのリターン品、そしてクラウドファンディング開始早々に完売となったクラブ創設20周年J2昇格記念の八幡馬大を追加で5個用意することができましたので、ご紹介します。

１.ヴァンラーレ農村部が育てたにんにく500ℊ＋バス型キーホルダー

ヴァンラーレ八戸の農業部が育てた南郷産の美味しいにんにく500ｇとアクリルキーホルダーのセットです。「ヴァンラーレのスタミナはここにある！」

ヴァンラーレのバス型キーホルダー（アクリル製）もセットで1つお付けします。

２.ヴァンラーレ八戸ふるさとセット バス型キーホルダー付き

地域企業とのコラボ商品の詰め合わせとバス型キーホルダーがセットになった、ふるさとの産品が満喫できるセットです。

３.近石特別コーチプロデュース 練習体験会 フィジテク＆お昼ご飯付き

小学校4年生までを対象とした、トップレベルの指導を間近で体験できる特別な一日をお子様にいかがでしょうか？

昨年末現役を退いたばかりのチームのレジェンド、近石特別コーチによる少人数制の練習体験会にご参加いただけます。

４.好評につき追加発注アイテム

・クラブ創設20周年J2記念八幡馬(大) 追加5個決定！

・全選手直筆サイン入りキャプテン翼ボール（青）(バス型ティッシュ付き) 追加20個決定！

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆株式会社 ヴァンラーレ八戸

所在地：青森県八戸市新井田字松山中野場29-1フットサルアリーナ八戸

設立日：2006年4月

代表取締役社長 下平 賢吾

ホームページ：https://vanraure.net/

X：https://x.com/vanraure

Facebook：https://www.facebook.com/vanraurehachinohe/

Instagram：https://www.instagram.com/vanraure8nohe/

Youtube：https://www.youtube.com/user/vanraureTV

TikTok : https://www.tiktok.com/@vanraure_official

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：

株式会社ヴァンラーレ八戸

E-mail：v-info@vanraure.net

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。