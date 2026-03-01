【RORRY】2026年3月Amazon新生活セール開催予告、RORRYショップ最大50％OFFの特別セールを実施！

ロリー・ジャパン株式会社

2026年3月3日（火）00:00 ～ 3月9日（月）23:59の期間中、Amazonにて「3月新生活セール」が開催されます。

これにあわせて、RORRY Amazonショップ(https://www.amazon.co.jp/rorry)では、全店20種類以上の商品を対象に、10％OFFから最大50％OFFまでの特別割引を実施いたします。

新生活のスタートや春の行楽シーズンに向けて、モバイルアクセサリーや充電関連アイテムなど、日常をより快適にする人気商品をお得にご購入いただける絶好の機会です。

本プレスリリースでは、3月の春のお出かけや旅行に最適で、

利便性と使いやすさを兼ね備えた注目のRORRY製品4点を厳選してご紹介いたします。

RORRY 公式Amazonショップリンク：https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)

販売情報

1、RORRY 「Palmgo（パームゴー）」USB-C端子一体型モバイルバッテリー

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P)

・セール価格：\5,699→\3,989 (40%OFF)

■Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ケーブルレス革命:スマホに直接挿すだけで、iPhone17～15シリーズやAndroidスマホをケーブルレスでスピーディーに充電できます。

■ 大容量ながら手のひらサイズ：10000mAhの大容量を手のひらサイズで実現。

重さはわずか+50g（本体175g）で持ち運びも快適です。

■ 高級感のあるデザイン：レザー調の本体仕上げを採用し、指紋がつきにくい。

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用し、バッテリー残量をひと目で確認可能。

2、RORRY 3in1 magsafe モバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/4r7EPgc(https://amzn.to/4r7EPgc)

・セール価格：\5,699→\4,189 (30%OFF)

■3in1 ワイヤレス充電:ケーブルの煩わしさから解放します！iPhone、apple watch、airpodsをワイヤレス充電できます。

■薄型なのに10000mAh大容量：カードサイズに薄さ18.8mmと小型な充電器に、容量10000mahを搭載します。iPhone 16充電に2回、Apple Watch充電に16回とAirPods充電に20回が可能です。

■スマホリング付き・回転可能：スタンドが内蔵され、スマホの充電と使用が便利になります。しっかりと360°までお好みの角度を自由に調整できます。

3、RORRY強化Ultra版 20000mAhモバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/488fDO8(https://amzn.to/488fDO8)

・セール価格：\6,980→\5,234 (25%OFF)

■20000mAhの大容量

iPhone17 なら約 4 回、Galaxy S25 なら約 3.5 回、MacBook なら約 1 回満充電できます。

家族旅行やキャンプで電源不足に悩まされたり、出張で充電先を探すのに苦労したり、自然災害で停電に見舞われて複数のデバイスに給電できる大容量

■30W急速充電

内蔵Type-C ケーブルやType-C ポートは入出力ともに最大30W対応で、利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC（MacBook Air）などへの急速充電も可能です。

■Apple Watch 5Ｗ高速磁気充電 & パススルー充電対応

アApple Watch 専用の高速充電モジュールを搭載され、45分程度でバッテリーの残量が0％から80％になります。パススルー充電にも対応しておりますので、モバイルバッテリーを充電しながらApple Watchなども充電できます。

4、RORRY チャーム型 5000mAhモバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/4iaL7rq(https://amzn.to/4iaL7rq)

・セール価格：\3,999→\2,589 (35%OFF)

■5000mAh 大容量で一日中安心

スマホや小型デバイスをしっかり充電できる大容量で、外出先でも安心して使えます。

■2本の充電ケーブル内蔵！デバイスを選ばず

LightningとUSB-Cのケーブル内蔵で、様々なデバイスに対応。ケーブル持ち歩き不要で便利。

■3台同時充電＆パススルー充電対応

3台まで同時充電が可能で、パススルー対応だから充電しながらバッテリー本体も充電可能。

以上、今回のAmazon新生活セールにおいて特に注目いただきたい、RORRYの春の外出・旅行に最適な人気3商品をご紹介いたしました。

いずれも、この春のお出かけをより快適に、より便利にサポートする実用性の高いアイテムばかりです。

新生活のスタートや春のレジャーシーズンに向けて、ぜひこのお得な機会をご活用ください。

皆さまの新しい毎日を、RORRY製品がしっかりとサポートいたします。

ロリー・ジャパン株式会社（概要）

本社：〒541-0055 大阪市中央区船場中央一丁目３番２ー１０１号大阪デザインセンター内

代表者：代表取締役CEO 柯 慧怡

事業内容：デジタル製品の開発・製造・販売

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

＜本記事に関するお問い合わせ先＞

メールアドレス：marketing@rorry.com

Instagram「@rorryjp」：https://www.instagram.com/rorryjp/

Ｘ「@RORRY_JP」：https://x.com/RORRY_JP