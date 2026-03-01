【春の開運】愛と癒しのエレガントなパワーストーンブレスレット「Walea～安らぎ～」、ハワイ発「マルラニハワイ」ハワイ本店限定で新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」のハワイ本店より、愛と癒しをテーマにしたエレガントな新作パワーストーンブレスレット「Walea～安らぎ～」を発売開始いたしました。

優しい愛の波動を持つとされるクンツァイトを中心に、心を開き魅力を引き出すピンクトルマリン、本質を見抜く力と冷静さを象徴するインディゴライトトルマリン、直感力と人生の転機をサポートするといわれるタンザナイト、そしてすべてを調和し高める水晶をバランスよく配置しています。



淡く透明感のある色彩と細身のシルエットは、日常にも特別な装いにも自然に溶け込み、重ね付けにもおすすめです。

愛・感性・直感・浄化をテーマに、自分らしく進みたい方のお守りとして、また大切な方へのギフトとしてもふさわしい一本に仕上げました。

静かに心に寄り添い、内なる輝きを引き出す天然石ブレスレットを、この機会にぜひお楽しみください。

ご自身のお守り、大切な方への贈り物ものにもおすすめです。

◆Walea～やすらぎ～

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/walea

◆販売価格：＄300（税別）

◆使用している石

- クンツァイト 心身のバランス・慈愛の心- ピンクトルマリン 新たな出会い・恋のお守り・魅力アップ- インディゴライトトルマリン 仕事の発展・思考力向上・創造性を高める- タンザナイト 洞察力、理解力を高める・優美・気品・魅力を引き出す・冷静な判断力- 水晶 総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化

◇ パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）

＜無料オプション＞

◆取扱店舗

ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore

1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）

ドンキホーテホノルル から徒歩3分

アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分

ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分

■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)

■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。

本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。

大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。