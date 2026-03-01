株式会社Clears、「ベストベンチャーwest 100」2026年版に選出

株式会社clears

ホテル清掃業界（以下「ハウスキーピング」）の人手不足や生産性といった社会的テーマに向き合い、現場のリアルに基づいたシステムとオペレーションで、業界の次のスタンダードを形にを目指すハウスキーピング会社、株式会社Clears （本社：大阪府 浪速区、代表取締役：吉野光樹、以下「当社」）が、このたび、ベンチャー業界紙「ベンチャー通信」を運営するイシン株式会社（所在地：新宿区、代表取締役会長：明石智義）により選定される「ベストベンチャーＷＥＳＴ１００」に選出されたことをお知らせいたします。

【HP】

https://clrs.co.jp/

【企業NOTE】

https://note.com/clears/n/nbca6f915768a

▼当社紹介ページはこちらをご覧ください。

https://www.nishinihon-venture.com/company/clrs/

■「ベストベンチャーWEST100」とは

「ベストベンチャーWEST100」とは、西日本地区に本社を構える企業において、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、 ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャーWEST100」として紹介されます。

■「ベストベンチャーWEST100」の審査基準

「経営者の資質」「ビジネスモデルの独自性」「成長性」で一定条件を満たした企業を対象として、審査委員による直接面談によって以下の観点から選出されます。

１．経営者の資質

・社会貢献性の高いビジョンを掲げ、ビジョン実現に向けて全社一丸となって取り組んでいる

・経営者が中長期的視座を持ち、売上が右肩上がりとなっている

※短期的な売上の急伸も大事だが、それよりも大事なのは経営者が中長期的視座を持っていること

２．ビジネスモデルの独自性

・商品やサービスに独自性がある

※単なる物まねではなく、独自性があり、なおかつ経営者自身が自社の商品及やサービスに愛着を持ち、こだわりを持っていること

３．成長性

・ITや介護医療、環境などの成長マーケットで事業展開している

・アジア新興国などへの海外展開を積極的に推し進めている

■会社情報

会社名：株式会社Clears

代表者名：吉野 光樹

資本金:500万円

取引金融機関:りそな銀行、大阪シティ信用金庫、尼崎信用金庫、永和信用金庫、他

受託実績：関西一円のビジネスホテル・シティホテル・ラグジュアリホテル・その他宿泊施設 約３０施設以上※現在全国展開に向け関西外のご依頼も承っております

お問合せ先

【お問合せ先】

「corelead」「ホテル清掃のご相談」等、お気軽に下記連絡先にてお気軽にお問合せください。

Mail：info@clrs.co.jp

Tel：06-6760-4200