【新潟・関川村】雪深い冬の重要文化財で「第2回 日本の伝統文化を味わう会」を開催。偶然の縁とプロの技が交差した、濃密な茶席体験

株式会社あるやうむ

新潟県関川村の重要文化財・渡邉邸にて「第2回 日本の伝統文化を味わう会」が開催されました。関川村DAOマネージャーのコテツさん、燕市で茶道・華道の先生として活動する高島さん、そして株式会社あるやうむ企画室室長でありDAOメンバーのハンディうにゃにゃんこの挑戦さん(以下、うにゃさん)らの連携により実現。第1回の成功を受け、今回はあえて雪深い冬の時期に挑戦し、県内各地から12名が参加。本物のプロフェッショナルたちが創り上げるこだわりの空間で、懐石弁当とお抹茶を通じた濃密な伝統文化体験を堪能しました。

厳しい冬の開催。「四季を味わう」という挑戦

もともと「春・夏・秋・冬の四季を感じられるイベントにしたい」というテーマで始まった本企画。第1回（秋）の大盛況を経て、第2回では「雪国の最も厳しい冬」をどう乗り越えるかが大きな課題でした。

雪道によるアクセスの悪さや、人が出不精になりがちな季節というハードルがありながらも、「冬だからこそ味わえる風情がある」と決行。万全なリスクマネジメントのもと、結果的に12名の方々がこの特別な空間に集まりました。

各分野のプロが集結。真剣さと楽しさが創り上げた「ひとつの芸術作品」

今回の目玉は、管理栄養士監修の元、高島先生が作ったレシピで地元の食材なども取り入れた「懐石弁当」とお抹茶のおもてなしです。さらに、三条市の老舗料亭のおかみさんが珍しい「明治天皇のお言葉が書かれた掛け軸」を持参し、お茶の席をより格式高いものに引き上げました。

お茶を点てる人、お道具や着物を用意する人、着付けを行う人、そして客の立場で場を盛り上げる人ーー。それぞれが自身の持つプロフェッショナルなスキルや人脈を持ち寄り、全身全霊で準備に取り組みました。

うにゃさんは当時の様子を「準備の段階はまるで戦場のように真剣そのもの。しかし本番が始まると、一人ひとりが自分の役目を理解し、幕が上がった劇場のように心から楽しんでいました。皆で一つの『芸術作品』を作り上げている感覚でした」と振り返ります。

作り手の想いが詰まった「天然岩海苔」の温かいエピソード

今回のお食事では、関川村「大島農縁」さんの新鮮なお野菜に加え、大島さん自らが日本海の荒波の中で収穫された「天然岩海苔」をお分けいただき、汁物として振る舞われました。

大島さんからは「毎年年明け頃から、晴れ間を見ては荒れ狂う日本海へ下見に行きます。今年は1週間空振りの下見をした後、わずか1時間強の凪というラッキーなタイミングで収穫できました。大寒波のおかげで、甘味と香りが強い最高の天然岩海苔になりました」というご苦労と愛情が綴られたお手紙も届けられました。この貴重なストーリーとともに味わう一杯は、運営メンバーと参加者にとって格別な喜びとなりました。

偶然が重なったドラマ。12名だからこそ生まれた濃密な時間

今回の参加者は運営のサポートメンバーが多くを占め、結果的に「身内のイベント」のようなアットホームな会となりました。しかし、それがかえって参加者同士の深いつながりを生むきっかけに。

中でも印象的だったのは、会場に飾られた掛け軸の書き手（明治神宮の宮司さん）と、たまたま参加していたお客様の一人が「親戚」であったという奇跡的なエピソードです。「うちにも似たような掛け軸がある！」という話題で大いに盛り上がり、新潟県内のバラバラな地域から関川村に集まった人々が、不思議なご縁を感じながらドラマティックで濃密な時間を共有しました。

参加者の声：五感で味わう「日本文化の心」と「癒し」

参加者からは、冬ならではの情景と日本文化の奥深さに感動する、リアルな声が多数寄せられました。

- 男性30代

「懐石弁当が本当に美味しかった。焼き魚が美味しかった。ごはんや手作りの漬物がいい。家に帰ったらテキスト(チェックシート)を元に食のバランスを点検してみたい。皆さんの掛け合いが面白くてお茶の世界に惹き込まれた。」

- 女性50代

「着物を着てお客様にお抹茶を振る舞う機会がなかったので、とても嬉しかったです。」

- 女性70代

「めったに着れない着物を着る機会があって楽しめた。参加者に合う着物や帯を選ぶのも楽しい。サツマイモごはんや野菜たっぷりのおかずの懐石弁当がとても美味しかったです。」

- 女性60代

「初めて参加する方も多かったようで、新鮮な反応をみると開催できてよかったと思います。」

- 男性60代

「雪景色をみんなで観る時間は、めったにない時間で、普段は開いていない戸を開けて頂き貴重な機会でした。雪玉のように真っ白な菓子(饅頭)が今日の日にぴったりで、器もそれぞれ違いがあり、掛軸も素晴らしかった。」

- 男性40代

「雪事情が本当に心配でしたが、事故もなく無事に開催できてよかったです。お茶も懐石弁当もトークも面白くて、もっと日本文化について学んでみたい、ああいう風にうんちくを語れるようになってみたいと思いました。本当に素晴らしかったです。」

- 男性30代

「初めてお茶会に参加しました。器や掛軸、献立についても勉強になることが多かった。お茶会の役割分担や掛け合い、お客様と作る空間や時間がとても楽しかったです。」

重要文化財・渡邉邸へのリスペクト

イベント終了後、参加者全員で渡邉邸の拭き掃除を実施。第1回の際、渡邉邸側から「普段はただのイベントスペースとして雑に使われることが多い中、むしろ綺麗にして返してくれたことが何より嬉しい」という感謝の言葉をいただいており、今回もその文化に対する敬意を忘れませんでした。「伝統文化を味わうだけでなく、お借りする場にも全力でこたえる」という参加者たちの姿勢が、このイベントの質の高さを証明しています。

主催者・うにゃさんの想い：「非日常」が「日常」の活力になる

なぜ、雪深い場所まで足を運んで伝統文化を体験するのでしょうか。

うにゃさんは「茶道や華道、そして渡邉邸のような重要文化財は、現代人にとって『非日常』の空間です。殺伐とした日々の中で、このわびさびの効いた非日常を味わうからこそ、日常に潤いが生まれ、日頃の疲れが癒やされる。まとめている先生方や、はたらく大人たちに、そういった活力をもたらす場になれば嬉しいですね」と語ります。

今後の展望：第3回（春）は若い世代や子供たちへ向けて

第3回は、春の息吹を感じる4月26日に開催予定です。

これまでは少し年齢層が高めの参加者が中心でしたが、次回は関川村の地元の方々や、30代以下の若い世代、そして子供たちにも参加してもらうことを目標としています。

「若い世代にこそ、この非日常を通した伝統文化の面白さや癒しの力に触れてほしい」という高島先生の願いのもと、今後は地元の学校などとも連携を模索しながら、さらに多くの方々にこの熱量と感動を届けていく予定です。

