前回10,000人が来場した『超メタフェス2026』が秋葉原UDXにて5/23に開催！大規模オフ会、VRで活躍するクリエイターの即売会、VRデバイスの展示会など大集結！

企業のメタバース進出をサポートする株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：喜田一成）およびコミッションプラットフォーム「Skeb」（スケブ）を運営する株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：喜田一成）の両社は、5月23日（土）に、VRユーザー、VRクリエイター、VR関連企業の三者間交流を目的とした『超メタフェス2026』を秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア(https://udx-akibaspace.jp/akibasquare/)、4F UDXギャラリー(https://udx-akibaspace.jp/gallery/)および4F UDXギャラリーネクスト(https://udx-akibaspace.jp/gallery-next/)にて開催させていただく運びとなりましたのでお知らせいたします。

超メタフェス2026とは？

秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア秋葉原UDX 4F UDXギャラリーネクスト

超メタフェス2026は、VRユーザー、VRクリエイター、VR関連企業の三者間交流を促進し、リアルならではの新たな交流を生み出すことを目的とするイベントです。

2025年5月10日（土）に実施した『超メタフェス ～VRC大交流会～』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000101057.html)では5時間の開催期間に2F即売会エリアに約10,000人、4F企業展示会エリアに約7,000人の来場があり、同日夜に開催した懇親会にも約600人が参加するなどVRユーザーがリアルで交流するイベントとしては最大規模のイベントとなりました。

今回は秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア、4F UDXギャラリーに加え、4F UDXギャラリーネクストにも会場を拡大しVRクリエイターによる即売会エリア、VR関連企業を中心とした展示会エリア、VRChat Inc.等によるステージイベントエリア、有料チケット所持者向けのラウンジエリアを設けます。

『夜の部』では『懇親会』を開催。立食パーティによる800名規模での大規模オフ会を企画しています。

本イベントはサークル出展、企業出展および日中の一般参加料は無料です。（ラウンジエリアのみ有料チケットが必要です。）

※一般参加事前申込が必要です。申込にはVRChat IDが必要です。参加申込みについては後日公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)にてアナウンスいたします。

※企業出展の受付は終了しています。

昼の部：即売会（11:00～16:00）2F アキバ・スクエア

VRChatで活躍するクリエイターが出展する即売会を開催します。

今回は約130スペースに拡大。より多くのクリエイターが出展できるよう2F アキバ・スクエア全面をサークル出展エリアとして開催いたします。

豪華来場者特典を配布！（11:00～16:00）2F アキバ・スクエア

VRChatアバターのステッカー、JINGO先生描き下ろしイラストクリアファイルを配布。

2F即売会エリア退出時に先着でVRChatアバターのステッカーとJINGO先生描き下ろしイラストクリアファイルを配布します。ぜひ記念にお持ち帰りください！

サークル出展、募集開始！

即売会への出展サークルを募集しています。出展料は無料です。

出展申込は本日3月1日（日）から3月20日（金）23:59まで受付中です。

お申し込み、詳細は公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)をご覧ください。

昼の部：企業出展エリア（11:00～17:00）4F UDXギャラリー

出展企業一覧

VR関連企業やクリエイター活動に関連する企業が出展。最新のVRデバイスの展示・体験会や、クリエイター向けの相談コーナーなどを予定しています。参加企業は今後も登場予定！

最新情報は公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)をご確認ください。

参加企業および出展内容（順不同）

- 株式会社IntoFree(https://intofree.world/ja/)：VRChat用最新デバイスの展示- 株式会社エイシス(https://www.eisys.co.jp/)：DLsiteの紹介と相談コーナー- HTC NIPPON株式会社(https://www.vive.com/jp/)：HTCスタッフに質問したり、VIVE Focus VisionとUltimate Trackerを使ったフェイシャルトラッキング・フルボディトラッキングが体験できるコーナー- 株式会社往来(https://ouraivr.com/)：VR周辺アクセサリー「Cheero」のモバイルバッテリーの製品展示および販売- KIWI design(https://www.kiwidesign.jp/)：VRChatでの長時間滞在を快適にする、人間工学に基づいたコンフォートヘッドストラップやVR周辺アクセサリーの展示・体験。- 株式会社Gugenka(https://gugenka.jp/)：VRChatアバターを飾れる専用ディスプレイ「ホロモデリンク」の展示販売- 株式会社暮らしと珈琲(https://www.tostinocoffee.shop/)：スペシャルティコーヒーの試飲コーナー- 株式会社サンリオ(https://v-puroland.sanrio.co.jp/)：バーチャルピューロランドのチケット購入者へ、オリジナルグッズの配布- 株式会社Shiftall(https://ja.shiftall.net/)：MeganeX 8K Mark II、HaritoraX 2 Add-on R、AddCon+、GripVR、FlipVRなどの展示および体験- 株式会社スケブ(https://skeb.jp/)：Skeb公式の印刷サービス「印刷してお届け」の実際の商品を展示- 株式会社大英グループ(https://daiei-g.com/)：Skeb公式の印刷サービス「印刷してお届け」の実際の商品を展示- Diver-X株式会社(https://diver-x.jp/)：未発表製品の展示- 株式会社diVRse(https://divrse.co.jp/)：狐akyo＆ムルルぬいぐるみの再販およびリカラーバージョンの販売、新商品の試作品の展示- たいら鍼灸接骨院(https://tairasinkyusekkotsuin.com/)：秋葉原の鍼灸接骨院がVRChatユーザーのための肩こり・腰痛の解消方法を伝授します- Pico Technology Japan株式会社(https://www.picoxr.com/jp)：PICO 4 Ultra＋PICO Motion Trackerの展示および体験- VRChat Inc.(https://hello.vrchat.com/)：VRChatスタッフになんでもお話しできるコーナー（日本語可）- FluxPose(https://fluxpose.com/jp)：FluxPoseのフルボディトラッキングシステムのライブデモ。Diver-Xグローブとの連携も体験できます- Udexreal(https://udexreal.com/ja-jp/)：新作グローブ、コントローラー、ドングル等、新製品シリーズの展示

VRChat公式が出展決定！（11:00～17:00）4F UDXギャラリーネクスト

VRChat Inc.

今回もVRChat公式が出展決定！

大好評だった「VRChat運営と交流できるコーナー」に加え、VRChat運営がユーザーの質問に答えるステージイベントも開催予定です。

※ 通訳スタッフを通して日本語での交流が可能です。

多数のVRデバイスが大集結！（11:00～17:00）4F UDXギャラリー

多数のVRデバイス企業が参加する企業出展エリアではVRデバイスが大集結。一部体験可能なデバイスも！

展示予定のヘッドマウントディスプレイ（順不同）

- Bigscreen Beyond2(https://www.bigscreenvr.com/)e(https://www.bigscreenvr.com/)（展示スペース：株式会社IntoFree）- MeganeX 8K Mark II(https://ja.shiftall.net/products/meganex8kmk2)（展示スペース：株式会社Shiftall）- VIVE Focus Vision(https://www.vive.com/jp/product/vive-focus-vision/overview/)（展示スペース：HTC NIPPON株式会社）- PICO 4 Ultra(https://www.picoxr.com/jp/products/pico4-ultra)（展示スペース：Pico Technology Japan株式会社）

展示予定のトラッカー（順不同）

- FluxPose(https://fluxpose.com/jp)（展示スペース：FluxPose）- HaritoraX 2 Add-on R(https://ja.shiftall.net/products/haritorax2-addonr)（展示スペース：株式会社Shiftall）- PICO Motion Tracker(https://www.picoxr.com/jp/products/pico-motion-tracker)（展示スペース：Pico Technology Japan株式会社）- Tundra Tracker(https://tundra-labs.com/en-jp)（展示スペース：株式会社IntoFree）- Ultimate Tracker(https://www.vive.com/jp/accessory/vive-ultimate-tracker/)（展示スペース：HTC NIPPON株式会社）

展示予定のグローブ・コントローラー（順不同）

- AddCon+(https://ja.shiftall.net/products/addconplus)（展示スペース：株式会社Shiftall）- FlipVR(https://ja.shiftall.net/products/flipvr)（展示スペース：株式会社Shiftall）- GripVR(https://ja.shiftall.net/products/gripvr)（展示スペース：株式会社Shiftall）- UDCAP VR Gloves(https://udexreal.com/ja-jp)（展示スペース：Udexreal）

展示予定のフェイシャル・トラッカー

- Nare Facial Tracker(https://www.naremotion.com/)（展示スペース：株式会社IntoFree）

VRChat Inc.等によるステージイベントを開催！（12:00～17:00）4F UDXギャラリーネクスト1

特設ステージにてVRChat Inc.等によるステージイベントを実施予定です。

タイムテーブルは公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)にて追って告知を予定しています。

昼の部：超メタフェスPlus専用ラウンジ（11:00～17:00）4F UDXギャラリーネクスト2,3

4F UDXギャラリーネクストにて超メタフェスPlusユーザー専用ラウンジがオープン！

スペシャルティコーヒーを無料で試飲できるコーナーを併設し、即売会の合間の休憩スペースとしても利用いただけます。

超メタフェスPlusとは

混雑緩和を目的として数量限定で有料販売する入場チケットです。

超メタフェスPlusチケットでは、2F即売会会場に優先入場できるほか、4FUDXギャラリーネクストのラウンジコーナーを利用可能です。

チケットは近日発売開始予定です。詳細は公式ホームページ(https://vrcmtg.jp/)にてご案内予定です。

価格：5,500円（税込）／500枚限定（予想総来場者10,000人の5%を想定）

※チケットの個数には限りがあります。

※定員数以上の申し込みがあった場合、当落が発生します。

VRユーザーだけのレースチーム『おざしきレースクラブ』が車両展示決定！（11:00～20:30）

おざしきレースクラブ 展示車両

VRChatユーザーだけで構成されたレースチーム『おざしきレースクラブ(https://x.com/ozasikiraceclub)』が、実際の耐久レースを走るリアル車両を展示。チームの挑戦の記録と共に、迫力のマシンを間近でご覧いただけます。

ぜひ記念撮影もお楽しみください！

夜の部：懇親会（17:30～20:30）2F アキバ・スクエア

夜の部である懇親会では、事前申込制で約800名の参加者を募集させていただき、立食パーティ形式にて、アルコールやソフトドリンク、軽食のご提供を予定しています。

入場料は5,500円（税込）です。（事前精算を予定しています）

懇親会の部への参加申込みについては後日公式X(https://x.com/vrcmtg)にてアナウンスいたします。

※ 事前申込が必要です。申込にはVRChat IDが必要です。当日飛び入りでのご参加はいただけません。

※ 申込多数の場合には当落が発生いたします。

※ 懇親会は、アルコール提供の都合上、20歳以上の方のみご参加いただけます。お子様をお連れいただくことができません。入場時に年齢確認可能な身分証明書のご提示が必要です。

サイドイベントも開催！

リアルGZドデカメタのみリアルGZ supported by 超メタフェス2026

VRChatの初心者向けDJイベントGZが超メタフェスとコラボ！

リアルのクラブ秋葉原エンタスにて開催！

日時：5月23日（土）13:00-19:30

料金：\1,500（ワンドリンク込み）

場所：秋葉原エンタス(https://www.entas.jp/)

チケット：当日会場にて購入

ドデカメタのみ powered by 超メタフェス2026

「超メタフェス2026」の二次会をVRChatユーザーお馴染みの「秋HUB」ことHUB秋葉原店で実施。みんなで楽しく話しながら飲みましょう！

日時：5月23日（土）20:00～23:30

場所：HUB秋葉原店(https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/42)

チケット：チケットサイト(https://livepocket.jp/e/chodekametanomi)より購入

イベント詳細

名称：超メタフェス2026

開催日：2026年5月23日（土）

開催時刻：

昼の部／11:00～16:00（企業展示エリア・交流エリアは17:00まで）

夜の部／17:30～20:30

開催場所：東京都千代田区外神田4-14-1

秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア/ 4F UDXギャラリー/ 4F UDXギャラリーネクスト

アクセス：JR秋葉原駅電気街口より徒歩1分

入場料：

昼の部／無料（ラウンジエリアのみ有料）

夜の部／5,500円（税込）

主催：株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)、株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)

協力：株式会社往来(https://ouraivr.com/)

公式サイト： https://vrcmtg.jp

公式X： https://x.com/vrcmtg

ポリゴンテーラーコンサルティングとは

WE ARE ALL TRUSTED.

クリエイターが正当な対価を得られる世の中を目指すクリエイティブカンパニーです。

代表を含むすべての社員のVRChatプレイ時間が各々数千時間を超えており、日本におけるメタバース文化に最も精通するチームで構成され、メタバースで暮らす人々が思い思いの姿＜アバター＞のまま、のびのびと好きなことに取り組むことで新しい収益手段を獲得できる社会の実現に努めています。



会社名：株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

設立：2022年1月6日

資本金：49,999,250円（資本準備金含む）

代表者：喜田 一成

所在地：〒107-0062 東京都港区南⻘山5丁目11番9号

ＵＲＬ：https://polygontailor.co.jp