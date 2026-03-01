「Bitfan」にて、畠山美由紀のオフィシャルサイト＆ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年3月1日（日）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、畠山美由紀のオフィシャルサイト＆ファンクラブを公開します。

畠山美由紀はダブルフェイマス、ポートオブノーツを経て 2001 年にメジャーソロデビュー。切なく深みのあるボーカルは唯一無二で、国境を越えて、音楽ファンそして名だたるアーティストからの支持を得、共作、共演を果たしています。

音楽を愛しそして紡ぎ、歌う。壮大でありながら毛布に包まれるような心地よい世界観は、どの場面でも心地よく響く。みなと気仙沼大使。みやぎ絆大使。FM ヨコハマ「Travelinʼ Light」DJ としても活動中。

長く畠山美由紀を応援して下さっている方も最近、畠山美由紀を好きになって下さった方にも歌の世界観のような、畠山美由紀と人間味あふれる畠山美由紀をもっと知って欲しい。 そんな思いでファンサイトを立ち上げました。 もっと心が近づきますように。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【早期入会キャンペーンの内容】

2026年3月31日(火)までに入会して頂いた方には、 畠山美由紀よりウェルカムメッセージをお届けします。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■サイト名

畠山美由紀とKANPAI倶楽部

■URL

https://kanpaimiyuki.bitfan.id/

■会費

月額 550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・ライブチケットの優先予約

・MOVIE（VLOG）

・PODCAST

・美由紀のそっと子守歌（アカペラソング等）

・秘蔵音源やライブ音源等の公開

・KANPAI倶楽部朝練

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/