賞金は1000万！参加費100万!?フォロワー獲得サバイバル番組「ラブミーフォローミー！」3月8日(日)から深夜４週連続放送！

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東では、3月8日(日)深夜1時50分から４週連続で、フォロワー獲得サバイバル番組「ラブミーフォローミー！」を放送します。参加条件は「100万円持参」と「既存アカウントの削除」。ルールは簡単。「フォロワーを一番多く獲得した人が勝利」。番組に参加する5人のチャレンジャーはX、Instagram、Tiktokの3つのアカウントを運用しフォロワー獲得に挑みます。MCには吉村崇（平成ノブシコブシ）を迎え、戦いの一部始終を見守ります！

「誰もがネットを通じて、世界中にジブンを発信できるようになった現代！もっともっと注目されて、人気者になりたくない？ルールは簡単！一番たくさんフォロワーを獲得した人の勝ち！要は、注目されたモン勝ち！優勝できたら、なれるかもね、みんなに愛される人気者に……！」 トー横系女子、イケメンTikToker、港区女子、炎上系YouTuber、普通の大学生…SNSの広告を見て集まった5人のチャレンジャー。4週間の共同生活をしながらそれぞれフォロワー獲得を目指す。果たして誰が1位になるのか!? 優勝した先にあるものとは!? フォロワー獲得サバイバルバトルが今、始まる！

【出演者コメント】

■吉村崇（平成ノブシコブシ）

めちゃくちゃ楽しんでやってます！バラエティー番組として参加してるようなものでして。

(ただスタッフさんが何かいろいろありそうな顔で現場にいます)

≪番組概要≫

【タイトル】 「ラブミーフォローミー！」

【放送日時】 2026年3月8日から毎週(日)深夜1時50分～2時20分 全4回

（3月22日のみ深夜2時45分～3時15分放送）

【放送局】 テレビ東京

【出演者】 吉村崇（平成ノブシコブシ）、佐竹明咲美

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/lovemefollowme/

【公式X】 @LMFM_official

https://x.com/lmfm_official?s=21&t=rXNET4P4h1od7tHlQHZV8A(https://x.com/lmfm_official?s=21&t=rXNET4P4h1od7tHlQHZV8A)

【公式Instagram】@lovemefollowme_official

https://www.tiktok.com/@lovemefollowme_of?_r=1&_t=ZS-94DRCf61jm6(https://www.tiktok.com/@lovemefollowme_of?_r=1&_t=ZS-94DRCf61jm6)

【公式Tiktok】 @lovemefollowme_official

https://www.tiktok.com/@lovemefollowme_of?_r=1&_t=ZS-94DRCf61jm6(https://www.tiktok.com/@lovemefollowme_of?_r=1&_t=ZS-94DRCf61jm6)

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて

第一話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr46ljbsw3

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://www.tv-tokyo.co.jp/lovemefollowme/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

▶テレビ東京公式Youtubeチャンネル：

https://youtube.com/@tvtokyo?si=2dGpywLYaQLox4XI

【コピーライト】 (C)テレビ東京