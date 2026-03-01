恋姫全シリーズ集結！DMM GAMES『恋姫†大戦』最大1万円分のAmazonギフトカード番号がもらえるPREMIUMキャンペーン開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結の新作タイトル『恋姫†大戦』にて最大1万円分のAmazonギフトカード番号が当たる「PREMIUMキャンペーン」を2026年3月1日(日)より開始したことをお知らせします。

■こちらからゲームプレイ！

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen

■参加者全員に特典&最大1万円分のAmazonギフトカード番号が当たる「PREMIUMキャンペーン」開始！

恋姫†大戦公式Xアカウントにて「PREMIUMキャンペーン」を7日間連続開催いたします。

本キャンペーン期間中は、毎日ご参加いただけます。

対象ポストをフォロー＆リポストすることで、その場で抽選結果をご確認いただける即時抽選型キャンペーンです。

参加者全員に必ずもらえる特典をご用意しているほか、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が合計777名様に当たるチャンスもございます。

期間：2026年3月1日(日) 17:00～ 2026年3月8日(日)16:59まで

※抽選結果はその場でご確認いただけます。

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■GameWithTOP画面上にて「48時間限定シリアルコード」配付中！

DMM GAMES版で入力可能なシリアルコードをゲーム内で入力いただくことで、天想石1,000個を獲得いただけます。

入力期限は、2026年3月1日(日)12:00 ～ 2026年3月3日(火)11:59までの48時間限定となります。

この機会にぜひご利用ください。

■『恋姫†大戦』とは

歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ

「恋姫シリーズ」。その人気IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。

突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。

暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。

公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/

公式X：https://x.com/koihimetaisen

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw

■ゲーム概要

タイトル：『恋姫†大戦』

ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。