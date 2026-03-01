【新製品】春の外遊びに最適な1枚 UVカットワッフルTシャツ長袖の予約販売を開始

株式会社ピーカブーしなやかなストレッチ性と柔らかさが心地よい 洗練された大人のUVカットTシャツ

開発背景

春から秋にかけて、1枚でしっかり紫外線対策ができる「大人のUVカットTシャツ」を求める声が多く寄せられていました。そこで、エアリーで柔らかな着心地と、手の甲までカバーできる幅広リブを備えた、シンプルで洗練された1枚を開発しました。

製品特徴

●カーキやベージュなどのアースカラーに、深みのあるネイビーを加えた落ち着きのある色展開で

日常的に使いやすいUVカットTシャツです。

●袖口と裾は幅広リブに。袖は長めで、さりげないおしゃれ感を演出しながら手先までガード。

●UVカットに加え、吸汗速乾性が高いので、汗を素早く拡散し、肌に残りにくい素材です。

●トレーナーほど地厚ではない、ほどよい厚みの生地で、春先から秋まで快適に着用できます。

紫外線量が高まる季節はもちろん、花粉や黄砂などの外部刺激が気になる時期にも、デリケートなお肌をやさしくガードします。

1枚だけで心地よく安心して外出を楽しんでいただけるだけでなく、着用後、腕組みをしていただくとPOINTであるカラーがチラ見えする、ちょっと「面白い」仕掛けのあるデザインにしました。

エアリーに、そして、さらに肌触りがやわらかくなってバージョンアップしたワッフルTシャツは、

通販媒体のバイヤー様からも高い評価をいただいています。

ネイビーベージュ 生地拡大カーキ 着用サイズ：ML（メンズL）サイズベージュ 着用：Mサイズ

商品概要

商品名：エポカル UVカットワッフルTシャツ

UVカット率：96％

カラー展開：ネイビー／ベージュ／カーキ

定価：13,200円（税込）

さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。

https://www.epochal.jp/Waffle-t

エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。

https://page.line.me/fjz3111w

会社概要

社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子

設立：2002年4月

事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売

URL：https://www.epochal.jp

お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤

所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス

新規事業＆企画推進室

TEL：048-458-3015

Email：pr-manager@epochal.co.jp