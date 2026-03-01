【新製品】春の外遊びに最適な1枚 UVカットワッフルTシャツ長袖の予約販売を開始

株式会社ピーカブー

しなやかなストレッチ性と柔らかさが心地よい　洗練された大人のUVカットTシャツ


開発背景


春から秋にかけて、1枚でしっかり紫外線対策ができる「大人のUVカットTシャツ」を求める声が多く寄せられていました。そこで、エアリーで柔らかな着心地と、手の甲までカバーできる幅広リブを備えた、シンプルで洗練された1枚を開発しました。



製品特徴


●カーキやベージュなどのアースカラーに、深みのあるネイビーを加えた落ち着きのある色展開で


　日常的に使いやすいUVカットTシャツです。


●袖口と裾は幅広リブに。袖は長めで、さりげないおしゃれ感を演出しながら手先までガード。


●UVカットに加え、吸汗速乾性が高いので、汗を素早く拡散し、肌に残りにくい素材です。


●トレーナーほど地厚ではない、ほどよい厚みの生地で、春先から秋まで快適に着用できます。



紫外線量が高まる季節はもちろん、花粉や黄砂などの外部刺激が気になる時期にも、デリケートなお肌をやさしくガードします。



1枚だけで心地よく安心して外出を楽しんでいただけるだけでなく、着用後、腕組みをしていただくとPOINTであるカラーがチラ見えする、ちょっと「面白い」仕掛けのあるデザインにしました。


エアリーに、そして、さらに肌触りがやわらかくなってバージョンアップしたワッフルTシャツは、


通販媒体のバイヤー様からも高い評価をいただいています。



ネイビー


ベージュ　生地拡大


カーキ　着用サイズ：ML（メンズL）サイズ


ベージュ　着用：Mサイズ

商品概要


商品名：エポカル　UVカットワッフルTシャツ


UVカット率：96％


カラー展開：ネイビー／ベージュ／カーキ


定価：13,200円（税込）


さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。


https://www.epochal.jp/Waffle-t




エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。


https://page.line.me/fjz3111w





会社概要


社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子


設立：2002年4月　
事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売


URL：https://www.epochal.jp


お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス　広報担当　井関・佐藤


所在地：〒352-0012　埼玉県新座市畑中2-12-4-103　株式会社ピーカブー　セカンドオフィス　


　　　　　　　　　　　新規事業＆企画推進室


TEL：048-458-3015


Email：pr-manager@epochal.co.jp