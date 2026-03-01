【新製品】春の外遊びに最適な1枚 UVカットワッフルTシャツ長袖の予約販売を開始
しなやかなストレッチ性と柔らかさが心地よい 洗練された大人のUVカットTシャツ
開発背景
春から秋にかけて、1枚でしっかり紫外線対策ができる「大人のUVカットTシャツ」を求める声が多く寄せられていました。そこで、エアリーで柔らかな着心地と、手の甲までカバーできる幅広リブを備えた、シンプルで洗練された1枚を開発しました。
製品特徴
●カーキやベージュなどのアースカラーに、深みのあるネイビーを加えた落ち着きのある色展開で
日常的に使いやすいUVカットTシャツです。
●袖口と裾は幅広リブに。袖は長めで、さりげないおしゃれ感を演出しながら手先までガード。
●UVカットに加え、吸汗速乾性が高いので、汗を素早く拡散し、肌に残りにくい素材です。
●トレーナーほど地厚ではない、ほどよい厚みの生地で、春先から秋まで快適に着用できます。
紫外線量が高まる季節はもちろん、花粉や黄砂などの外部刺激が気になる時期にも、デリケートなお肌をやさしくガードします。
1枚だけで心地よく安心して外出を楽しんでいただけるだけでなく、着用後、腕組みをしていただくとPOINTであるカラーがチラ見えする、ちょっと「面白い」仕掛けのあるデザインにしました。
エアリーに、そして、さらに肌触りがやわらかくなってバージョンアップしたワッフルTシャツは、
通販媒体のバイヤー様からも高い評価をいただいています。
ネイビー
ベージュ 生地拡大
カーキ 着用サイズ：ML（メンズL）サイズ
ベージュ 着用：Mサイズ
商品概要
商品名：エポカル UVカットワッフルTシャツ
UVカット率：96％
カラー展開：ネイビー／ベージュ／カーキ
定価：13,200円（税込）
さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。
https://www.epochal.jp/Waffle-t
エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。
https://page.line.me/fjz3111w
会社概要
社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子
設立：2002年4月
事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売
URL：https://www.epochal.jp
お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤
所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス
新規事業＆企画推進室
TEL：048-458-3015
Email：pr-manager@epochal.co.jp