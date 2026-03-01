3月19日(木)～22日(日) THE GALLERY OMOTESANDO「鋲じゃん展 by くっきー！」 開催決定！

吉本興業株式会社

2026年3月19日(木)～22日(日)に野性爆弾・くっきー！による鋲ジャン展「鋲じゃん展 by くっきー！」を東京・THE GALLERY OMOTESANDOにて開催することが決定しました。

お笑いのみならず、アート、音楽、俳優業、ファッションなど多彩な分野で才能を発揮してきたくっきー！が、初となる「鋲ジャン展」を開催します。自身の音楽ルーツであるパンクミュージックから強い影響を受け、長年趣味として制作してきた鋲ジャン約20点を一挙大公開します。

会場では、パンクカルチャーにちなんだオリジナルグッズも複数販売予定です。この機会に唯一無二となる、くっきー！のパンク世界感を体感ください。

入場券は2026年3月1日(日)18:00より一般販売(先着)を開始します。チケットはすべてグッズ付き入場券となっており、くっきー！デザインのオリジナル缶バッチ(5種より1種類)をランダムでプレゼントします。

くっきー！コメント

御鋲々を御レザーにチクチクチクの繰り返しは、まるで写経の如く心凪凪で御座います。蟲(ワタシ)の鋲ジャンという名の写経ジャンバー、写ァジャンの品々を間近で御LOOKこいちゃってよ(ハート)てぽてぽっ(ハート)

＜プロフィール＞

1976年3月12日生まれ、滋賀県出身。コンビ・野性爆弾として活動。

ネタ作りからコントの小道具作成まで全て自身が手掛けている。

また、アーティスト"COOKIE!"として、オリジナリティあふれる作品を制作している。唯一無二の世界観が評価され、ニューヨークで開催されるアートマーケット「ARTEXPO NEW YORK 2019」にて最も注目するアーティスト5人に選出され、2020年より本格的にアーティストとしてアート活動を開始。

自身のYouTubeチャンネルでは、音楽やファッション、バイク、時計、バイクなど、自身の好きなものを発信。趣味の域を超えた豊富な知識で多岐に渡って活動している。

「鋲じゃん展 by くっきー！」 開催概要

【期間】2026年3月19日(木)～22日(日)

【営業時間】11:00～20:00 ※最終入場時間は閉館15分前となります。

【会場】THE GALLERY OMOTESANDO (東京都渋谷区神宮前5-16-13 SIX HARAJUKU TERRACE)

【入場料金】前売・当日共 グッズ付き入場券 一般1,000円、学生以下500円、未就学児無料

※チケットは前売・当日共に全チケット日時指定となります。※予定枚数がなくなり次第、販売終了。

※グッズ付き入場券:くっきー！オリジナル缶バッチ

【主催】吉本興業

【協力】 THE GALLERY OMOTESANDO

＜チケット販売スケジュール＞

FANY一般販売：2026年3月1日(日)18:00～

＞＞FANYチケット URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/13498