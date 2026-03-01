“咲女花劇”から“咲女喜劇”へ--シリーズ第5弾『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』ビジュアル公開

株式会社ILLUMINUSキービジュアル

株式会社ILLUMINUS（本社：東京都港区、代表取締役：小宮山薫）は、2026年3月18日(水)～3月22日(日)に六行会ホールにて上演いたします、咲女喜劇『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』のキービジュアルおよびキャストビジュアルを公開いたします。

花とエンタメで人の心と心を紡いできたワンシチュエーションコメディシリーズ「咲女花劇」。

シリーズ名を新たに“咲女喜劇(しょうじょきげき)”として生まれ変わる本作は、花×お菓子×喜劇をテーマに、甘くてほろ苦い“嘘”の物語を描きます。

そんな本作の魅力に溢れるキービジュアルと、各キャストのそれぞれの役に合わせたビジュアルが完成いたしましたので本日初公開いたします。

作・演出は、ILLUMINUSで数多くのコメディ作品を手掛ける２３（ニーサン）。

綿密に張り巡らされた伏線と、個性豊かなキャストの魅力を最大限に活かす演出で、笑いと感動が交錯するステージをお届けいたします。

公演は2026年3月18日(水)～3月22日(日)、六行会ホールにて全8公演を予定。

キャストビジュアル

公演概要

▼あらすじ▼

花×お菓子×喜劇

日本が世界に誇る有名洋菓子屋さん

Le patisser chataigne（ルパティシエール・シャテーニュ）、

代表の天才パティシエール「まろん」は

日々天才的なお菓子を仲間と作り上げる。

そんな輝く姉の影には、

表舞台には絶対に出せない妹の存在が…

姉まろんも知らない、妹「しょこら」の仕事。

それは、ゴーストパティシエール。

真っ暗な地下のキッチンが彼女の仕事場。

暗く陰湿な彼女の周りには

同じような影の職人が集まってくる。

そんなある日、大事件が巻き起こる！？

嘘は二転三転し、真実が溶け残る。

みんなで力を合わせて、甘く熱く乗り越える

キッチンワンシチュエーションコメディー。

みんなの悩みは溶け、咲き誇れる日は来るのか？

その味は嘘かホントか…

【公演情報】

【公演名】

咲女喜劇『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』

【作・演出】

２３

【スケジュール】

2026年3月18日(水)～3月22日(日)

3月18日(水)19:00

3月19日(木)19:00

3月20日(金)14:00／19:00

3月21日(土)13:00／18:00

3月22日(日)12:30／16:30

全8公演

【会場】

六行会ホール

〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3

キャストビジュアル一覧

【出演】

沖侑果

里菜(LumiUnion)

高畑結希

堀内まり菜

由良朱合

船戸ゆり絵

黒澤美澪奈

村田寛奈

高橋彩香

日和ゆず

望月ゆみこ

蒔埜ひな

濱田響(STU48)

黒崎澪

植野祐美

【Ticket販売詳細】

〈S 席〉

8,800円 （特典付 10,600円）

〈A 席〉

7,000円 （特典付 8,800円）

〈車いす席〉A席内G列車いす専用席

7,000円 （特典付 8,800円）

※販売期間あり

★内容特典：非売品ポストカード(全キャストセット)＆咲女喜劇『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』クリアファイル

〈発売スケジュール〉

●一般先着販売中

各公演日の前日の23:59まで

チケット購入はこちらから(https://ticketme.io/event/group/09a30305-b7c1-4410-9235-6c988de26da1/999c960c-c53f-422d-8554-7ce114913720)

〈販売方法〉

※先着販売・席選択可となります。

※【TicketMe（チケミー）】にて販売を行います。

※【TicketMe（チケミー）】のアカウント登録が必要となります(無料)。

※【TicketMe（チケミー）】のアカウント登録はこちら(https://ticketme.io/)からとなります。

※お支払いはクレジットカード・Apple pay・Google Pay・Alipay・コンビニ決済がご利用いただけます。

※2026年3月11日(水)以降にご購入の場合、お支払いはクレジットカードのみとなります。

※一般先着販売では、1回のお申込みで最大4枚までご購入可能となります。

※TicketMeでチケットをご購入されるとお客様専用のQRコードが発行されます。

当日受付にて発行されたQRコードを提示して会場にお入りください。

スクリーンショットや画像など印刷したＱＲコードでは入場ができませんのでご注意ください。

【咲女喜劇『溶く嘘、しょこらと咲き誇り、』公式HP】

https://www.shoujo-kigeki5-chocolate.com/

【「咲女喜劇」公式X】

https://x.com/Sakukoe_Fuwara?s=20

#咲女喜劇

#溶く嘘しょこら

【お問い合わせ】

contact@illuminus-creative.net

(ILLUMINUS運営事務局）

【企画・製作】

ILLUMINUS