プロeスポーツチームFENNEL、Brawl Stars部門を設立。Achapi・Ken-G・Iseeの3選手とともに世界の頂点を目指す

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、Supercell社が提供するモバイルゲーム「Brawl Stars（以下、ブロスタ）」部門を新設し、Achapi、Ken-G、Iseeの3名が加入することを発表いたしました。

3名はこれまで「ABC」というチーム名で活動し、直近では2月に開催されたBrawl Stars Championshipのマンスリー決勝に進出し、準優勝（2位）という成績を収めています。加入後はFENNEL Brawl Stars部門のロスターとして、国内外の大会で世界の頂点を目指します。

部門設立発表PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b8W2Us9if6k ]

Brawl Stars部門設立の背景

1. 若年層にとっての「eスポーツの入り口」

ブロスタは、若年層が最初に触れるeスポーツタイトルとして、フォートナイト・ロブロックス・荒野行動などと同等のポテンシャルを持ったタイトルです。

競技としての奥深さと、誰でも気軽に参加できる手軽さを兼ね備えており、「日本の若い才能を育みeスポーツの価値を広げ、世界に挑戦できるカルチャーをつくる。」というFENNELの思想と非常に親和性の高いタイトルだと考えています。

まずブロスタからeスポーツの世界に触れてもらうことで、若い世代がeスポーツの楽しさや深みを知り、本気で打ち込める対象と出会うきっかけを創出します。

2. 才能の発掘と、FENNELが介在する意義

FENNELはこれまでトップレベルのeスポーツ選手を輩出してきましたが、それらのタイトルは、ある程度成熟しコミュニティの文化や価値観がすでに形成されている状態でした。

そのため、外部の組織が入り込んで変化をもたらせる余地は決して大きくはありませんでした。

一方でブロスタは、まだ伸び代のあるタイトルです。FENNELのようなチームが介在することで、

- 選手にとっての成長の場が整う- 若い才能が正しく評価される- シーンそのもののカルチャーが前向きに進化する

といったポジティブな変化を生み出せるチャンスがあります。

FENNELは、選手を通じて若い人たちに勇気と希望を届け、ゲームやeスポーツが自己肯定感や新しいつながりを生むきっかけになり得ることを示したいと考えています。

若い世代から日本を変えていく。そのための入り口として、ブロスタシーンに向き合います。

3. eスポーツスタンダードの底上げ

FENNELのクリエイティブは、これまでもコミュニティ内外から大きな反響を呼び、映像や演出によってeスポーツシーンに新たな表現方法を届けてきました。

ブロスタでも、今まででは見られなかったようなコンテンツ・表現で、コミュニティに新しい風を吹き込みたいと考えています。

- 「こんなに格好良くブロスタを表現できるのか」- 「ブロスタにもこんなに本気なプロがいるんだ」

そんな衝撃をファン、コミュニティに与え、シーンの“当たり前”を作り変えていきたい。

その一環として、動画コンテンツ・オフラインイベント等を準備中です。

詳細については、随時FENNEL公式Xアカウントにてお知らせいたします。

4. 「世界で勝つ」、FENNELの挑戦軸との合致

FENNELが掲げるもう一つの重要な軸が、“グローバルで勝つこと”です。

ブロスタは、世界大会での日本人選手の実績が豊富な稀有なタイトルです。一方で、FENNELとして「チームとして勝つ」ための体制構築や競技設計は、これまでのタイトル以上に丁寧なアプローチが必要だと捉えています。

「個の強さ」だけではなく、「組織として勝てる状態」をどうつくるのか。

ブロスタ部門は、その問いに真正面から向き合うプロジェクトでもあります。

FENNELにとってブロスタ参入は、単なる部門追加ではなく、eスポーツの未来への投資であり、社会へのアプローチであり、そしてFENNELらしさの追求そのものです。

Brawl Stars部門 ロスター

Player｜Achapi（アチャピ）

日本を代表するブロスタプレイヤーの一人。

ZETA DIVISION所属時代には、Brawl Stars Championship World Finals 2021で世界王者となり、世界タイトルを獲得しました。

その後も世界トップレベルで戦い続け、World Finalsで2度の世界王者を経験したプレイヤーとして知られています。

高い個人技に加え、長年の国際大会経験に裏打ちされた試合運びとリーダーシップで、FENNELブロスタ部門の中心的存在となることが期待されます。

Player｜Ken-G（ケンジー）

日本出身のベテランブロスタプレイヤー。 東アジア地域のトッププレイヤーとして長年にわたり国際大会に出場し、World Finals 2021でのトップ8入りや、2022シーズンにおける国際大会での優勝・上位入賞など、豊富な実績を持ちます。 安定したパフォーマンスと試合全体を見渡す視野の広さで、チームの土台を支える頼れるプレイヤーです。

Player｜Isee（アイシー）

新世代を代表する日本人プレイヤー。 競技シーンでの活動に加え、動画配信などを通じてブロスタのプレイ・解説を発信し、プレイヤーとしてだけでなくクリエイターとしても支持を集めてきました。 海外チームへの所属経験も持ち、Brawl Stars Championshipのアジア地域マンスリー決勝や最終予選など、国際大会の舞台でも実績を積み上げています。

Analyst｜Lukluk23

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

