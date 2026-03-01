【タンメニュー半額！】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックの期間限定Wキャンペーン

株式会社虎寅

全国の焼肉こじまグループで

2026年3月1日（日）～4月30日（木）

の期間限定！グループ全店舗にて

「春のタン祭り」を開催いたします。

毎年ご好評いただいている本企画。

今年はさらに美味しくパワーアップした、

人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。

さらに、半額分を金券キャッシュバックする

Wキャンペーンも同時開催いたします。

【こじまの春のタン祭り】

焼肉こじまが誇る名物タンを、

より多くのお客様に楽しんでいただきたい

という想いから誕生した春限定イベント。

厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。

厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで

計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る

クオリティを半額でご提供いたします。

【キャンペーン対象”半額”商品】

厚切りタン 通常 \990 → \495

ネギ塩タン 通常 \1,490 → \745

ニンニク塩タン 通常 \1,490 → \745

タンカレー 通常 \1,290 → \645

※価格は税込 ※1グループ２品まで半額

【お会計半額分を金券キャッシュバック】

更に上記の期間中、お会計の半額分を

「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。

金券利用期間：GW明け～6月30日まで

つまり--

今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、

リピート来店につながる、こじまならではの

還元企画です。

※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。

【開催概要】

イベント名：春のタン祭り

開催期間：2026年3月1日～4月30日

対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗

利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで

【焼肉こじまについて】

創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。

黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を

追求し続けてきた焼肉こじま。

時代に逆流した価格設計と、職人の技術で

仕上げる肉質へのこだわりが支持され、

現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、

年間を通じて“来るたびにワクワクする

焼肉体験”を提供しています。

【開催店舗】

▪️焼肉こじま 本店

050-5456-2947

大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F

https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/

▶︎詳しくは公式Instagramにて

https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs

【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当 大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL：070-1804-3838(#)

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営