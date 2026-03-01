【タンメニュー半額！】人気のタン４種が半額&お会計の半額分キャッシュバックの期間限定Wキャンペーン

株式会社虎寅


全国の焼肉こじまグループで


2026年3月1日（日）～4月30日（木）


の期間限定！グループ全店舗にて


「春のタン祭り」を開催いたします。


毎年ご好評いただいている本企画。


今年はさらに美味しくパワーアップした、


人気のタンメニュー4品を“半額”でご提供。


さらに、半額分を金券キャッシュバックする


Wキャンペーンも同時開催いたします。



【こじまの春のタン祭り】

焼肉こじまが誇る名物タンを、


より多くのお客様に楽しんでいただきたい


という想いから誕生した春限定イベント。


厳選仕入れのタンを職人が一枚一枚丁寧にカット。


厚み・切り込み・焼き上がりの食感まで


計算された、老舗焼肉店だからこそ出来る


クオリティを半額でご提供いたします。


【キャンペーン対象”半額”商品】




厚切りタン　　　　　通常 \990 → \495


ネギ塩タン　　　　　通常 \1,490 → \745


ニンニク塩タン　　　通常 \1,490 → \745


タンカレー　　　　　通常 \1,290 → \645



　※価格は税込　※1グループ２品まで半額


【お会計半額分を金券キャッシュバック】

更に上記の期間中、お会計の半額分を


「こじまで使える金券」としてキャッシュバック。


金券利用期間：GW明け～6月30日まで


つまり--


今お得に食べて、次回もお得に楽しめる、


リピート来店につながる、こじまならではの


還元企画です。


※金券キャッシュバックはディナータイム限定です。




【開催概要】

イベント名：春のタン祭り


開催期間：2026年3月1日～4月30日


対象店舗：焼肉こじまグループ全店舗


利用条件：ディナータイム／1グループ2品まで


【焼肉こじまについて】

創業昭和53年。肉屋も通う焼肉屋。


黒毛和牛を中心に「３世代に愛される本格焼肉」を


追求し続けてきた焼肉こじま。


時代に逆流した価格設計と、職人の技術で


仕上げる肉質へのこだわりが支持され、


現在20店舗展開。季節イベントにも力を入れ、


年間を通じて“来るたびにワクワクする


焼肉体験”を提供しています。


【開催店舗】

▪️焼肉こじま　本店


050-5456-2947


大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F


https://tabelog.com/osaka/A2708/A270801/27023662/



▶︎詳しくは公式Instagramにて


https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs


【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当　大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp


TEL：070-1804-3838


【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営