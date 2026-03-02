こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンガポールに物流会社を新設 〜アジアを起点にグローバルサプライチェーンを強化〜
阪和興業株式会社（以下、当社）子会社のHANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD.（以下、阪和シンガポール）は、グローバル物流ネットワークの強化とアジア市場での事業拡大を目的として、シンガポールに物流会社「HANWA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.」（以下、HLS）を設立し、本日営業を開始しました。
近年、世界的な地政学リスクの高まりやサプライチェーン分散化のニーズを背景に、輸送を取り巻く環境は一層不確実性を増しており、リスクを踏まえた柔軟かつ信頼性の高い物流体制の構築がますます重要になっています。当社は、こうした環境変化の中で、ユーザーが求める製品やサービスを継続的かつ安定的に提供するために、より機動的な「物流」の仕組みを確立・発展させる必要があると考えています。
シンガポールは、世界有数の物流ハブとして、ASEAN諸国やインド、中国、さらには欧米へのアクセスに優れた戦略的拠点であり、当社グループのグローバル展開において極めて重要な役割を担う地域と位置づけています。
HLSは、当社グループの物流機能を担うと同時に、グループ外の顧客に対しても「戦略的パートナー」として物流サービスを提供し、顧客のサプライチェーン全体に新たな価値と変革をもたらすことを目指してまいります。
【HLSの概要】
社名 ：HANWA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.
所在地 ：1 Raffles Place, #11-61 One Raffles Place Tower 2 048616, Singapore
阪和シンガポール内
代表者 ：森田 憲次
株主 ：阪和シンガポール100％
事業内容：国際フォワーディング（輸送手配）、サプライチェーン支援等
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 東京本社 秘書室広報課 TEL：03-3544-2000
