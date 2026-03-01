【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第23戦 vs金沢ポート

T.T彩たま株式会社

元ダブルスパートナー・小林選手との激戦を粘り強く勝ち取った#37 有延大夢選手。

ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン　第23戦


日程：2026年3月1日(日)


時間：13:00 試合開始


対戦：金沢ポート


会場：小松総合体育館　


結果：TT彩たま 2-3 金沢



■スコア



(C)T.T SAITAMA　(写真手前：小野泰和)
第1マッチ

●小野 泰和、有延 大夢 0-2 〇吉田雅己、イム ジョンフン


(5-11.8-11)







(C)T.T SAITAMA
第2マッチ

〇有延大夢 3-2 ●小林広夢


(8-11.11-8.11-10.5-11.11-9)






(C)T.T SAITAMA
第3マッチ

〇宇田幸矢 3-1 ●イムジョンフン


(11-9.10-11.11-10.11-7)






(C)T.T SAITAMA
第4マッチ

●曽根翔 2-3 〇谷垣佑真


(5-11.7-11.11-6.11-10.7-11)






ビクトリーマッチ

●宇田幸矢 0-1 〇谷垣佑真


(6-11)






ベンチも全員で戦うT.T彩たまの選手、監督・コーチ((C)T.T SAITAMA)

■次回試合スケジュール


【ホーム】浦和駒場体育館


2026年


3月7日(土)14:00試合開始　vs 静岡


3月8日(日)14:00試合開始　vs 岡山





■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



