【T.T彩たま】試合結果/ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン第23戦 vs金沢ポート
元ダブルスパートナー・小林選手との激戦を粘り強く勝ち取った#37 有延大夢選手。
ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 第23戦
日程：2026年3月1日(日)
時間：13:00 試合開始
対戦：金沢ポート
会場：小松総合体育館
結果：TT彩たま 2-3 金沢
■スコア
(C)T.T SAITAMA (写真手前：小野泰和)
第1マッチ
●小野 泰和、有延 大夢 0-2 〇吉田雅己、イム ジョンフン
(5-11.8-11)
(C)T.T SAITAMA
第2マッチ
〇有延大夢 3-2 ●小林広夢
(8-11.11-8.11-10.5-11.11-9)
(C)T.T SAITAMA
第3マッチ
〇宇田幸矢 3-1 ●イムジョンフン
(11-9.10-11.11-10.11-7)
(C)T.T SAITAMA
第4マッチ
●曽根翔 2-3 〇谷垣佑真
(5-11.7-11.11-6.11-10.7-11)
ビクトリーマッチ
●宇田幸矢 0-1 〇谷垣佑真
(6-11)
ベンチも全員で戦うT.T彩たまの選手、監督・コーチ((C)T.T SAITAMA)
■次回試合スケジュール
【ホーム】浦和駒場体育館
2026年
3月7日(土)14:00試合開始 vs 静岡
3月8日(日)14:00試合開始 vs 岡山
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
