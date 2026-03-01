ポケモンカードプレイヤー フカセカブ選手 「ポケカ専門店 トレカキャンプ」とのスポンサー契約のお知らせ

株式会社centerwave

名古屋市でポケモンカード専門店「トレカキャンプ」を運営する株式会社centerwave（本社 愛知県名古屋市中区 代表取締役：齊藤航省）は、ポケモンカードプレイヤー フカセカブ選手とスポンサー契約することで合意いたしました。今後、フカセカブ選手の活動を応援し、ポケモンカードゲームの楽しさを少しでも多くの方へお届けできるよう、サポートしてまいります。

トレカキャンプ コメント

トレカキャンプの運営会社である株式会社centerwaveは、「好きで満たされる世界を創る」という理念のもと、お客様や従業員がそれぞれの「好き」を追求できる場所づくりに取り組んでいます。

本契約を通じて、ポケモンカードを愛するすべてのプレイヤーの皆さまに、より大きな熱狂を届けられるよう、フカセカブ選手とともに取り組んでまいります。今後のご活躍にぜひご期待ください。

フカセカブ 選手コメント

このたび、トレカキャンプ様とスポンサー契約を締結させていただくこととなりました。

ポケモンカード歴も14年となり、プレイヤーとして必要な思考力や推察力、分析力、集中力といったさまざまなスキルを培うことができたと感じています。

この学びの多いポケモンカードゲームを、多くの方々に知っていただきたいという想いで活動しています。

日々、「おもしろい」「楽しかった」と思っていただける対戦を心がけています。

これからもポケモンカードを楽しみながら活動していきたいと思います。

今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。

フカセカブ 選手

2006年5月8日生まれ 奈良県出身

Xアカウント：https://x.com/kabu_0508

幼稚園（5歳）の頃にポケモンカードを始め、現在まで継続してプレイを続けている。公式大会での初入賞は2014年の「リザードンメガバトル西日本Aリーグ」での準優勝で、この成績により初の日本代表となった。現在は大学で学業に励む傍ら、ポケモンカードおよびワンピースカードのプレイヤーとして活動している。

・実績

WCS2017アナハイム3位

WCS2018ナッシュビル11位

WCS2019ワシントン13位

WCS2022ロンドン29位

CL京都2018優勝

CL東京2020優勝

JCS2025優勝

第2回, 第3回, 第4回竜王戦出場

◆トレカキャンプについて

名古屋大須に店舗を構える、最大級のポケカ専門店。専門店ならではの幅広い商品の取り扱いと納得の高額買取を行なっております。

名古屋大須店では１００席の対戦スペースを併設しており毎日大会を開催しております。

通販店も大好評運営中です、14時までの注文で即日発送、豊富な決済手段、安心梱包で発送いたします。

https://torecacamp-pokemon.com/

▫️店舗名: Toreca camp トレカキャンプ

▫️所在地: 名古屋市中区上前津2丁目1-4 栗田商会上前津第1ビル 4F 5F

4階: 販売エリア（広さ 約200平方メートル ショーケース 90面以上）

5階: 買取受付エリア / 対戦エリア（席数100席）

▫️営業時間: 10:00～22:00（買取も同時間まで受付）