【東芝】タッチレス改札機の東京メトロ社員向け実証試験を実施

２０２６−３−２



東京地下鉄株式会社



株式会社 東芝



Ｓｉｎｕｍｙ株式会社





タッチレス改札機の東京メトロ社員向け実証試験を実施



〜次の「あたりまえ」と「ワクワク」を目指して〜





東京地下鉄株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」)、株式会社東芝（本社：神奈川県川崎市、社長執行役員 ＣＥＯ：島田 太郎、以下「東芝」）、Ｓｉｎｕｍｙ（シナミー）株式会社（本店：大阪市東淀川区、代表取締役ＣＥＯ：倉内 亮弥、以下「Ｓｉｎｕｍｙ」）は、便利でスムーズな鉄道サービスの提供を目的とした、「タッチレス改札機の東京メトロ社員向け実証試験」を、２０２６年３月２日（月）〜３月１０日（火）に、東京メトロ南北線 白金台駅で実施いたします。この実証試験は、首都圏の鉄道ネットワークの中核を担う東京メトロと、自動改札機を設計・製造している東芝、タッチレスの技術を開発しているＳｉｎｕｍｙの３社による鉄道をご利用のお客様の利便性向上を目指して開発した次世代乗車システムの検証を行うものです。このタッチレス改札機は、既存の自動改札機を活用しながら機能を拡張し、利用者のスマートフォンと自動改札機がBluetooth®️通信を行うことで、タッチすることなくスムーズな通過が可能となります。また、生体情報の事前登録を必要とせず、専用アプリをインストールしたスマートフォンのみで利用できる点も特長です。Bluetooth®通信を用いたタッチレス改札機の駅での実証試験は国内初の取り組みであり、今回の実証試験を通じて、次世代乗車システムの拡大に向けて取り組んでいる３社が連携し、タッチレス改札機の実現に向けた検討を推進します。※ 本試験では、ICカード専用改札機を改造してタッチレス機能を付加しますが、同駅の改札機をご利用のお客様には、通常通りICカードをタッチしてご利用いただけます。実施期間の１０時〜１６時（土日を除く）は、当該の改札機を閉鎖し検証を行うため、他の改札機への迂回にご協力をお願いいたします。※ Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークを当リリース内で事実説明の目的で使用しています。■実証試験の概要