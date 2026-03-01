奈良県立奈良高等学校 学生企画のオリジナルパン、サンタウンプラザ すずらん館にて販売決定！ ― 地域連携×探究学習プロジェクト 2026 ―

株式会社Winttle

奈良県立奈良高等学校の2年生 ES家庭科40名は、支援企業の株式会社Winttle（本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役：大森渚生/小竹悠暉）、株式会社LearnMore（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：坂口雄哉）、協力店舗のBAKERY GEN、五丁目パン工房 ほたはる、協力団体の特定非営利活動法人Msねっとと地域との連携による探究学習プログラムの一環として、生徒たちが企画・開発したオリジナルパンを2026年3月2日に「サンタウンプラザ すずらん館」にて販売いたします。本プロジェクトは、学生が企画立案から商品化・販売までを主体的に行い、社会で通用する実践力を育む学びとして実施されます。

本取り組みは、奈良高校の総合的な探究学習のプログラムとして、地域の事業者や教育支援パートナーと連携しながら実践型の学習機会を生徒に提供するものです。

生徒は商品づくりを通して、マーケティング、商品企画、販売戦略、コミュニケーションなどの実践的スキルを学ぶと同時に、地域社会とのつながりを深めます。

学生の企画書1

学生の企画書2

学生の企画書3

学生の企画書4

【プロジェクト概要】

■ 実施者：奈良県立奈良高等学校2年生 ES家庭科 40名

■ 支援企業：株式会社Winttle、株式会社LearnMore

■ 協力店舗：BAKERY GEN、五丁目パン工房 ほたはる

■ 協力団体：特定非営利活動法人Msねっと

■ テーマ：「未来を身近に」

■ 目的：「社会の変化に対して、”ワクワク”を感じ、知見を広げる。」

：「課題の設定、情報の収集、収集した情報の分析を行い、まとめをして表現する。」

商品概要生徒が作成した当日のポスター

プリン・ド・メロンパン

価格：260円(税込)

奈良高校の1・2年生100人へのアンケートでは、好きなパンの種類でメロンパンが4割以上で一番人気。プリンが好きだと回答した高校生は96%と、非常に人気が高く、

そんな、みんな大好きメロンパンとプリンを組み合わせた、最強のパンです！

ぜひ一度、サクサクっ、トロ～りのプリン・ド・メロンをお試しください！

（BAKERY GEN 作）

ビビンパン

価格：150円(税込) / 2個セット：280円(税込)

ボリュームたっぷりのパンです。

ビビンバとパンの組み合わせ。牛ひき肉は食べごたえがあり、高カロリーでエネルギーが持続し、鉄分や亜鉛も豊富で筋力維持や貧血予防に効果的です。ナムルは、ビタミン、ミネラル、食物繊維のバランスが良く、ごま油で食欲増進につながります。炭水化物・タンパク質・ミネラル類が一つで摂れます！ぜひ一度、お試しください！

（五丁目パン工房 ほたはる 作）

【販売情報】

販売日：2026年3月2日（月）

販売時間：15:00～17:00（売り切れ次第終了）

販売場所：〒631-0805 サンタウンプラザ すずらん館

（奈良県奈良市右京1丁目3-4／近鉄「高の原」駅下車 徒歩5分）

【株式会社LearnMoreについて】

会社名：株式会社LearnMore

代表者：坂口 雄哉

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 29F 1-1-1号

設立：2020年8月

事業内容：私たちは教育のあるべき姿を「先生が真に必要なことに集中でき、その教育を経た子ども達が社会で活躍できる人に育ち、一部がまた先生となって学校に戻ってくる好循環が生まれる社会」と定義しています。その実現に向け、ICTを活用した学校教育支援を行い、先生のミカタ事業、映像教材受託事業、教材開発事業の3事業を展開しております。先生のミカタ事業は、大阪トップランナー育成事業としても認定され、教育のあるべき姿を実現するものとして、先生の見方＝学校の健康診断、先生の味方＝実務支援、先生の視方＝オンライン職業体験の３つを軸に実施しております。今後も教育の最前線に立つ先生のミカタとして、先生と共に“教育”という“未来”をよりよくすべく、様々な取り組みを進めていきます。

公式サイト：https://www.learn-more.co.jp/

【株式会社Winttleについて】

会社名：株式会社Winttle（ウィントル）

代表者：代表取締役 大森渚生/小竹悠暉

所在地：兵庫県神戸市灘区

設立：2024年5月13日

事業内容：株式会社Winttleは、学校と社会をつなぐ学習機会の創出を通じて、生徒一人ひとりの挑戦が広がる環境づくりを目指しています。「探究授業アシスタント」「1Day出前授業」「長期カリキュラム」などの学校教育の現場に伴走し、探究学習・キャリア教育等における学びの設計や実行支援を行っています。

公式サイト：https://winttle.com/

お問い合わせ先：https://winttle.com/contact