青森発スタートアップappcycleの新ブランド「Golden Seed(R)」を自社サイトにて先行予約販売開始！【200個限定】

appcycle株式会社

ブラック（左）｜ワインレッド（中）｜サンドベージュ（右）

“この国のアップサイクルを加速する”appcycle株式会社（代表：藤巻圭 本社：青森県弘前市）は、青森県産のりんごの搾りかすを活用したバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」の新ブランド「Golden Seed(R)」のプロダクトを、本日より自社ECサイト（https://5fe77d-e0.myshopify.com/）にて予約販売を開始いたします 。本日より2026年4月末まで200個限定の先行予約販売として展開いたします 。

「Golden Seed(R)」とは？ブランドが掲げる３つの柱（Seed/Gold/Aomori）

Seed（循環する種をまく）： 生命の源である種のように、一度役目を終えた素材を再び社会へと循環させ、持続可能な未来を芽吹かせます。

Gold（黄金の価値と向き合う）： 捨てられるはずだったものに光を当て、独自の技術とデザインによって、唯一無二の価値を持つ製品へと昇華させます。

Aomori（青森のポテンシャル）： この土地の資源、文化、そして技術。青森だからこそ生み出せるクリエイティビティを、世界へと発信していきます。

青森県が誇る「りんご」。

その加工過程で生まれる残渣は、これまで「廃棄物」として扱われてきました。

しかし、私たちはそこに、磨けば光る「黄金の価値」が眠っていると確信しています。

「Golden Seed(R)」シリーズは、これら未利用資源を単なるリサイクル素材としてではなく、次世代へと繋ぐ「黄金の種（Golden Seed(R)）」として再定義するために誕生しました。

■予約販売の概要

【appcycle株式会社について】

- 販売開始日：2026年3月1日（本日より）- 販売数量：先行予約200個限定- 販売サイト：https://5fe77d-e0.myshopify.com/- 商品特徴： 青森県産のりんご残渣を配合した「RINGO-TEX(R)」を使用。高い耐久性と、りんごの歴史を感じさせる独特の風合いを兼ね備えたエシカルなプロダクトです。

青森県は、りんご生産量（全国の生産量の約60％を占める）が日本一のりんご王国です。りんごを使った加工品や、りんごをテーマにした観光施設なども多く、地域で150年以上の歴史を有する産業として、重要な役割を果たしています。しかし近年は、りんご農家の高齢化や労働力不足による栽培面積の減少に加え、りんごジュースを絞った後の残渣の処理にかかる環境面・費用面への負担が大きな課題となっています。

当社代表の藤巻は、自身の出身地である青森県のりんご産業の課題に直面し、イノベーションを通じて地域課題の解決に取り組むため、2022年にappcycle株式会社を創業。東北大学との連携よってりんごの残渣をアップサイクルしたバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」を開発しました。

「RINGO-TEX(R)」は、地域の廃棄物を安価で購入し有効活用することで廃棄にかかる負荷を無くすとともに、りんご農家に利益を還元することで地域経済の活性化に取り組んでいます。また、地域を起点としたアップサイクルモデルを青森県から国内外に展開し、持続可能な未来の創造に挑戦していきたいと考えています。

■廃棄りんごをアップサイクルした国産バイオベースレザー素材「RINGO-TEX(R)」

「RINGO-TEX(R)」は、青森県の廃棄りんごや残渣（搾りかすなど）を原料とした環境配慮型の国産合成皮革です。原料の72~74%が廃棄物をアップサイクルしたもので構成されており、従来の合成皮革と比較して石油由来のポリウレタンの使用や、開発・製造、加工、廃棄など各工程でのCO2排出量が少なく、高い強度が特徴です。

質感は既存の合皮と変わらず、香りや色も無く加工がしやすいため、従来の合皮製品を代替する可能性がある新たな素材として、国内外の多くの企業・ブランドに導入されています。

東北大学や弘前大学など全国の大学との連携により開発、生産体制を構築しており、今後はりんご以外の1次産業の廃棄物や各地域の廃棄素材を使用した商品開発も検討して参ります。

（HP：https://appcycle.jp(https://appcycle.jp/)）

「RINGO-TEX(R)（リンゴテックス）」導入事例

（１）「ANA Green Jet 」ヘッドレストカバー、革小物

（２）青森県出身の王林さんが手がけるアパレルブランド「What Is Heart (わいは)」コラボ商品

【会社概要】

社名 ： appcycle株式会社

代表取締役 ： 藤巻 圭

資本金 : 97,000,000円（資本準備金含む）

所在地 ： 青森県弘前市上鞘師町１８－１ 弘前商工会議所会館 4階

設立 ： 2022年5月

事業内容 ： 「この国のアップサイクルを加速する」をミッションとして、青森の廃棄り んごやりんご残渣を使用した環境配慮型のバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」 の開発・製造・販売を行っています。「RINGO-TEX(R)」を通じて、青森のり んご産業を中心に一次産業への利益還元とすべての循環に貢献していきます。

URL ： https://appcycle.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/appcycle_japan/