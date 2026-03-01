富士山と山中湖を舞台に10,000発が打ち上がる花火エンターテイメント「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」始動

株式会社FIREBOXマルゴー花火

マルゴー花火

富士×山中湖

ダイヤモンド富士

株式会社FIREBOXは、2026年5月30日（土）、山梨県・山中湖にて花火エンターテイメント「HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026」を開催いたします。



本イベントは、打ち上げ予定10,000発・有料観覧席のみで実施する体験型花火エンターテイメントです。





富士山と山中湖という日本を象徴する自然を舞台に、花火を“消費されるイベント”から「文化体験として味わう場」へと再定義することを目的としています。本イベント開催発表に際しまして、同時に公式アンバサダー（個人・法人・学生）の全国募集も開始いたしました。





⸻

富士山と湖の静寂を、舞台装置に



世界的観光資源である富士山と山中湖。

夕暮れから夜へと移ろう空、湖面に映る光、富士山の稜線。



その自然景観を“舞台装置”とし、10,000発の花火で構成する一夜限りのショーを展開します。



⸻

花火界を代表する2社が共演



演出を担当するのは、“花火界のマジシャン”と称される

株式会社マルゴー。



さらに、山梨県の老舗煙火店

株式会社齋木煙火本店

との共演が実現。



イベントのクライマックスでは、音楽と高度にシンクロするミュージックスターマインを予定しています。



⸻

「静寂」を演出に組み込む体験型設計



本イベントでは、過度なアナウンスや雑踏演出を排し、

湖畔に響く花火の音そのものを体験する時間を創出。



有料観覧席のみとすることで、

落ち着いた環境で“観る”から“味わう”へと昇華させます。



⸻

全国からアンバサダー・協賛企業を募集



HANABI MAGIC 2026 富士・山中湖では、本大会の理念に共感し、ともにこの挑戦を創り上げてくださるアンバサダーを全国より募集します。

本大会では、役割別に3つのアンバサダー制度を設けています。

・個人アンバサダー（全国募集）

「花火を文化体験へ」--その想いを全国へ届けていただく役割です。

【主な役割】

・SNSでの大会情報発信

・大会コンセプトの共有

・事前PR投稿（任意回数）

・当日の感想投稿

【特典】

・公式アンバサダー認定証（デジタル発行）

・有料観覧席チケット

・アンバサダー限定情報の先行共有

・限定ノベルティ進呈

・学生アンバサダー（運営ボランティア）

「創る側」として実際の現場に入り、エンターテイメント運営を体験できる貴重な機会です。

【主な役割】

・大会当日の運営サポート

・来場者誘導・受付補助

・設営・撤収サポート

・イベント記録や発信補助

【特典】

・運営参加証明書発行

・主催者との交流機会

・イベント制作の実践経験

・スタッフ限定エリア参加



・企業アンバサダー（協賛パートナー）

「広告」ではなく、「価値を共創するパートナー」としてご参画いただきます。

【主な役割】

・協賛参加

・顧客・取引先へのご案内

【特典】

・公式サイト・会場での企業名掲出

・VIP席のご案内（プランに応じる）

・共同PR施策の実施

・企業ブランディング連携

観る人、創る人、支える企業。

それぞれの立場から、この一夜を共創していただきたいと思っております。



応募は専用フォームよりワンクリック（約1分）で完了します。

アンバサダー応募フォーム(https://forms.gle/aM4F3T9M71NGAwFu6)



⸻



主催者コメント



「花火を“ただ観るイベント”から、

心と向き合う“体験型エンターテイメント”へ。



富士山という世界的自然資産を舞台に、

日本文化の新しい発信モデルを創ります。」



⸻



開催概要



開催日：2026年5月30日（土）

会場：山梨県・山中湖きらら

打ち上げ数：10,000発（予定）

観覧形式：有料観覧席のみ

主催：株式会社FIREBOX

内容：花火打ち上げ、フードブースほか

雨天対応：小雨決行／荒天中止（予定）

※天候その他の事情により、内容は予告なく変更となる場合があります。

チケット販売：3月中旬予定